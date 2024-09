Ribeirão Pires terá loja da AutoZone, centro comercial e unidade da Ultra Academia

Ribeirão Pires vai receber unidade da AutoZone, rede de lojas especializadas na venda e distribuição de peças e acessórios automotivos, que é líder no seu segmento. O empreendimento deverá ser inaugurado entre o final de novembro e início de dezembro, na Avenida Francisco Monteiro, 2053, no Centro da cidade. O investimento é da ordem de R$ 7 milhões.

Em fase de construção, a loja deve oferecer diversas opções de peças e acessórios para os motoristas que moram em Ribeirão Pires. A rede, que nasceu nos Estados Unidos, mantém mais de 100 lojas no País, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro e etc.

Com o funcionamento da unidade em Ribeirão Pires, há perspectiva de que sejam criadas 20 vagas de emprego, entre vendedores e profissionais que atuem na manutenção de automóveis e motos.

“Estávamos estudando espaço e cidade que poderia recebe-los e vimos que Ribeirão Pires está em pleno desenvolvimento econômico. E o mercado fica sempre de olho em locais que estão mostrando estes sinais”, declarou Pedro Ferrari, sócio da Edeplan, do setor de desenvolvimento e que realizou o projeto para vinda da unidade da AutoZone para o município.

Centro comercial e academia – Além da unidade da AutoZone, Ferrari também afirmou que ao lado da loja de autopeças haverá um centro comercial e no andar de cima, de empreendimento que também segue em construção, abrigará uma unidade da academia Ultra, uma das maiores redes do segmento no País.

O centro comercial e a academia, entretanto, fazem parte de um segundo plano de desenvolvimento imobiliário e econômico para o local. A intenção é de que ambos imóveis estejam prontos somente em meados do ano que vem.

“O centro comercial terá 2.700 metros quadrados e a academia terá mais de 1.000 metros quadrados. Para a ocupação as lojas queremos dar prioridade aos comerciantes e empreendedores de Ribeirão Pires “, afirmou Ferrari.