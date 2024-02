Ribeirão Pires e Universidade São Judas celebram parceria para desconto em cursos superiores

Nesta sexta-feira (9), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, assinou parceria com a Universidade São Judas Tadeu, que agora passa a ofertar bolsas de estudo para servidores efetivos e comissionados que atuam na cidade.

“É mais uma parceria em que a gestão valoriza o funcionalismo público e consequentemente a população, que ganha com o aperfeiçoamento dos serviços prestados”, disse o prefeito Guto Volpi.

Já estão disponíveis bolsa de estudos de 50% em todos os cursos de graduação (exceto medicina), 40% para a modalidade de pós-graduação e 55% no EAD. Além do próprio servidor atuante na Prefeitura, a bolsa de estudos também está disponível para esposos (as) e filhos. Administração, engenharia e relações públicas estão entre as possibilidades de escolha.

“É uma oportunidade de inserção no ensino superior que prepara para além de abrir portas no mercado de trabalho”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda, Marli Silva.

O servidor que tiver interesse, basta comparecer no campus da universidade, localizado na Avenida Pereira Barreto, 1479 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Informações pelo site – https://lp-ead.usjt.br/

“É uma honra enorme fortalecer laços com a prefeitura de Ribeirão Pires. Com a parceria, colocamos em prática o nosso pilar institucional “Conexões Coletivas”, que tem como propósito transformar a sociedade por meio da educação, com projetos e iniciativas duradouras e efetivas” diz Cláudio Gonsalves, Gerente da São Judas – São Bernardo do Campo