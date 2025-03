Ribeirão Pires e CIESP fortalecem parceria para impulsionar o desenvolvimento industrial

Na manhã desta quinta-feira (20), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Ribeirão Pires, César Ferreira, recebeu no Paço Municipal, Irina Freire, gerente regional do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santo André. O encontro teve como objetivo fortalecer estudos e debates para a consolidação de um novo modelo produtivo, impulsionando e organizando o setor industrial da cidade, além de reforçar os laços de parceria com a entidade.

A Prefeitura busca avançar em estratégias para potencializar o crescimento econômico do município, explorando novas rotas comerciais. Desde 2024, Ribeirão Pires já registrou a abertura de 50 novos comércios e indústrias, refletindo o avanço das políticas de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local.

“A parceria de Ribeirão Pires com o CIESP é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Por meio de um trabalho integrado, estamos fortalecendo diversos setores e ampliando oportunidades para nossa população. Em 2024, as ações da Prefeitura resultaram em mais de 10 mil novas vagas de emprego e seguimos na missão de atrair investimentos, dando continuidade ao crescimento da cidade”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Cesar Ferreira.

Sobre o CIESP – O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) é uma associação privada que atua na defesa e no fortalecimento da indústria paulista, representando seus interesses junto à sociedade e aos poderes públicos. Fundado para promover o desenvolvimento industrial, o CIESP oferece suporte às empresas por meio de serviços, capacitações, networking e apoio institucional, visando impulsionar a competitividade e a inovação no setor.