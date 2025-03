Arena Motors expande presença no ABC com nova unidade em Santo André

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões e geração de 300 empregos entre diretos e indiretos, o Arena Motors Shopping de Carros inaugurou sua quarta unidade no estado de São Paulo, desta vez no Grand Plaza Shopping, em Santo André.

O Novo Arena Motors passou a ocupar 7,2 mil metros quadrados no complexo do shopping, unindo conforto e segurança para a compra de automóveis seminovos e usados, em umas das localizações mais nobres do ABC.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, a inauguração é mais um resultado prático do bom ambiente de negócios estabelecido no município.

“Quando olhamos os dados econômicos de Santo André, ficamos felizes por vermos o crescimento da cidade. Celebramos essa inauguração porque é um reflexo disso. São milhões investidos e mais de 300 empregos diretos e indiretos gerados, que impactam centenas de famílias. Nós sempre celebramos cada investimento porque tem uma série de impactos econômicos que acontecem a partir de cada um deles”, disse Banzato.

Para Marcello Raposo, sócio proprietário do Arena Motors, Santo André tem um mercado importante no setor de venda de veículos. “A escolha do Grupo Arena Motors de vir para a cidade é muito em função da importância como um polo de revendedores de veículos na região, onde já existem vários auto shoppings, então viemos para somar”, afirmou.

O empreendimento reúne mais de 20 revendas de veículos, serviços financeiros, corretora de seguros e despachante. Mantendo sua expansão focada no estado de São Paulo, o Grupo Arena Motors conta com mais de 50 revendas e 2 mil carros ofertados pelos seus locatários. Fundado em 2012, o grupo também tem lojas no Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.505, e na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 3.850.

“O Novo Arena Motors marca um grande passo para o nosso grupo. Temos quatro operações, e este espaço em Santo André será a nossa maior até agora. Estamos muito otimistas com o potencial da região e projetamos uma venda de 600 veículos por mês, oferecendo um ambiente estruturado e diferenciado para quem busca um seminovo de qualidade”, contou o também sócio proprietário da marca, Breno Teixeira.

A unidade andreense do Arena Motors funcionará de segunda a sexta, das 10h às 19h, além de domingos e feriados, das 10h às 18h. O público pode conferir mais informações através da página www.arenamotors.com.br



Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA

Crédito:Helber Aggio/PSA