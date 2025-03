Ribeirão Pires conclui primeira etapa da nova iluminação na Avenida Prefeito Valdírio Prisco

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, concluiu, na última semana, a primeira etapa da nova iluminação pública na Avenida Prefeito Valdírio Prisco. A medida tem como objetivo melhorar a visibilidade e a segurança de pedestres e motoristas ao longo dos 4 mil metros de uma das principais vias de acesso do Centro aos bairros de Ribeirão Pires. A primeira etapa foi concluída no trecho de entrada do bairro Santo Bertoldo.

Ao todo, cerca de 160 novos postes, de maior porte, e equipados com três luminárias cada, serão instalados ao longo da avenida. A nova estrutura garantirá iluminação tanto para a pista quanto para a calçada de caminhada, proporcionando mais conforto e segurança para quem transita pelo local.

“O investimento na modernização da iluminação pública traz mais segurança e qualidade de vida para nossa população. Com postes mais altos e luminárias mais eficientes, garantimos ruas mais iluminadas e seguras para todos”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Desde o final do ano passado, a Prefeitura retirou os postes menores, que foram reaproveitados em espaços públicos como o Parque Municipal Luiz Carlos Grecco. Com essa iniciativa, Ribeirão Pires avança no processo de modernização da iluminação pública, que já conta com tecnologia LED em 100% do município.