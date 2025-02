Desenvolve SP investe em projeto de iluminação pública do Centro Paulista de pesquisa

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, está destinando mais de R$ 300 mil ao Centro Paulista de Inovação em Iluminação Pública (CePIL). Esse investimento será direcionado a um projeto-piloto de inovação no setor, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Segundo o diretor-presidente da agência, Ricardo Brito, a otimização da iluminação pública visa aprimorar a eficiência energética, a segurança pública e o trânsito, além de elevar a qualidade de vida dos cidadãos. A iniciativa também facilita o desenvolvimento de espaços de lazer e entretenimento e possibilita a criação de novos negócios, gerando receita, emprego e promovendo a sustentabilidade.

Sobre o Projeto Piloto

Entre os 22 municípios do Vale do Ribeira, a cidade de Miracatu foi selecionada para a implementação deste projeto-piloto. A escolha se deu por características técnicas específicas, como a baixa porcentagem de iluminação LED, dificuldades na ampliação e implantação de novas tecnologias de iluminação pública e o potencial significativo para ser beneficiada pelos serviços do CePIL.

A seleção da cidade foi realizada por uma equipe de pesquisadores da Unicamp, especialistas da SEMIL e profissionais da Desenvolve SP. “Dentre os municípios analisados, Miracatu apresenta todas as condições necessárias para o sucesso deste projeto. O município precisava de projetos como esse, estruturantes. Miracatu vai sair com um dos projetos de iluminação pública mais modernos e sustentáveis”, destaca Ricardo Brito.

Outra questão relevante é a economia que será gerada com a implementação do projeto. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional dos Munícipios – CMN, o gasto com energia é um dos mais responsáveis pelo comprometimento do orçamento público, podendo chegar a até 40%.

Atuação da Desenvolve SP

A agência de fomento auxiliará no acesso ao crédito para os municípios participantes do projeto de pesquisa do CePIL. Por meio da Linha Municípios Sustentáveis, as administrações públicas poderão solicitar crédito junto à Desenvolve SP, obtendo condições facilitadas para investir adequadamente em seus projetos de inovação. Cada cidade passará pela avaliação dos profissionais da agência para a validação do acesso ao crédito, considerando requisitos específicos da linha de crédito.

Linha Municípios Sustentáveis

Esta linha de financiamento apoia investimentos destinados a projetos sustentáveis que promovam a redução da emissão de CO₂ e minimizem o impacto ambiental, o que inclui a modernização da iluminação pública.

Itens Financiáveis

Eficiência energética e energias renováveis

Mobilidade urbana limpa

Saneamento

Resíduos sólidos urbanos

Preservação da biodiversidade (reflorestamento)

Cidades inteligentes

Infraestrutura urbana inclusiva

Saúde

Educação

Assistência social

Infraestrutura resiliente (Casa Militar / Defesa Civil Estadual)

Condições de Financiamento

Taxa: A partir de 0,47% ao mês mais IPCA

A partir de 0,47% ao mês mais IPCA Prazo: Até 120 meses*

Até 120 meses* Carência: Até 12 meses

Impacto da iluminação pública na redução da criminalidade

Estudos internacionais reforçam a eficácia da iluminação pública como estratégia para combater a violência. Pesquisas realizadas em Nova York demonstraram que ruas com iluminação adicional tiveram uma redução de até 36% nos crimes noturnos. Além disso, uma metanálise da Campbell Collaboration concluiu que a melhoria na iluminação pode reduzir, em média, 21% dos crimes nas áreas afetadas, com impacto significativo na diminuição de crimes contra o patrimônio e na melhoria da sensação de segurança.