Empresário de Araçatuba cresce com financiamento da Desenvolve SP

O empresário Orlando Junior produz tintas para pintura automotiva, combinando técnica e sua paixão por colorimetria, alcançando sucesso nos negócios. Proprietário de uma loja em Araçatuba, no interior do estado, ele iniciou sua jornada empreendedora após perder sua renda durante a pandemia.

Começo modesto e apoio essencial

Desempregado, Junior, como gosta de ser chamado, juntou todos os recursos que tinha e, ao lado de sua esposa, Simone, começou a vender tintas automotivas na garagem de casa. Além de oferecer seus produtos nas oficinas de funilaria da cidade, o “boca a boca” fez o empreendedor conquistar espaço no mercado local.

Para dar os primeiros passos, buscou apoio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), formalizou a empresa e criou um modelo de negócios. Orlando contou também com empréstimos do Banco Povo Paulista, para comprar mercadorias e equipamentos no seu pontapé inicial.

Crédito para crescer

Com público-alvo de marceneiros, pintores e funileiros, o casal de empreendedores se prepara para construir sua primeira loja e agora buscou financiamento junto à Desenvolve SP.

O empresário conheceu a agência após ouvir uma entrevista do diretor-presidente, Ricardo Brito, para uma rádio da cidade. Orlando resolveu participar da Jornada de Crédito realizada em Araçatuba e ali viu o sonho virar uma oportunidade de expandir seu negócio.

“O prazo e as condições de pagamento são ótimos. Fizemos tudo online seguindo pela plataforma e em 10 dias o dinheiro estava disponível. Foi muito rápido. Agora estamos caminhando com uma segunda proposta de crédito para erguer a nossa sede”, afirmou Orlando Junior, proprietário da JSL Tintas. Para saber mais sobre a história do empresário nas nossas redes sociais, clique aqui.

Nessa jornada, a Desenvolve SP possui papel fundamental na inclusão creditícia e geração de emprego e renda. “É uma relação ganha-ganha. Ganha o empreendedor, que tem mais prazo e melhores condições para começar a pagar, e ganha o estado, que fica mais produtivo. E nós estamos aqui para facilitar o acesso ao crédito, fomentar a economia e ajudar a democratizar o crédito no nosso estado”, explica Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Para conhecer as opções de crédito disponíveis e solicitar financiamentos da agência, acesse o site da Desenvolve SP.