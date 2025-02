Ribeirão Pires avança nas tratativas para permanência e ampliação do SESI na cidade

A instalação de uma nova escola do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Ribeirão Pires está com o diálogo avançado. Em reunião na tarde desta segunda-feira (17/2) na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), na capital, o vice-presidente do Consórcio ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, apresentou ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, uma área para a instalação da unidade.

Indicação de área e continuidade do projeto

Com a indicação de uma área municipal feita pelo prefeito Guto Volpi, no bairro Santa Luzia, o SESI sinalizou sua permanência em Ribeirão Pires e o encaminhamento das atividades para este novo prédio. A unidade de Ribeirão Pires terá caráter regional, atendendo também alunos de Rio Grande da Serra e Mauá.

Agora, os departamentos jurídicos do SESI e da Prefeitura irão trabalhar na análise documental do processo de implantação da unidade no município, para, em seguida, o Executivo submeter a doação de espaço à apreciação dos vereadores.

O presidente da Agência e secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, e o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior, participaram da reunião, fortalecendo a iniciativa que visa à permanência e ampliação da unidade educacional no município.

Histórico da situação

Em 2020, o SESI havia anunciado oficialmente a desistência de manter o centro educacional em Ribeirão Pires, e em 2023, as atividades da unidade seriam encerradas no município e transferidas para Mauá. Os alunos passaram a ser atendidos em um prédio de uma universidade privada no município. Em junho de 2024, a Agência de Desenvolvimento da região, a Prefeitura de Ribeirão Pires e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC apresentaram o pleito ao Conselho Nacional do SESI, solicitando à Prefeitura estudos para a viabilidade de um novo local.

O Sindicato também entregou um documento destacando a importância de a instituição seguir presente na cidade, tanto para os trabalhadores e seus familiares quanto para o desenvolvimento do município.