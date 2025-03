Ribeirão Pires amplia consulta pública para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Ribeirão Pires prorrogou o prazo para a consulta pública da revisão do Plano Diretor do município. Agora, os moradores terão até o dia 30 de abril para enviar sugestões e contribuir com o planejamento urbano da cidade. A participação pode ser feita de forma digital, por meio do formulário disponível no link: https://bit.ly/planodiretor-rp. Além disso, a Prefeitura programou quatro audiências públicas em diferentes regiões para garantir um debate amplo e democrático sobre o tema.

O Plano Diretor é o principal instrumento de ordenamento territorial da cidade, sendo responsável por definir diretrizes para o crescimento sustentável e equilibrado de Ribeirão Pires. A última grande revisão do documento ocorreu em 2014, com algumas atualizações pontuais ao longo dos anos. Com a nova reformulação, será possível adequar as normas urbanísticas às necessidades atuais e futuras do município.

A consulta pública permite que a população tenha um papel ativo na definição das diretrizes de desenvolvimento da cidade. Os moradores podem enviar sugestões e apontamentos sobre temas como: Mobilidade urbana, Meio ambiente, Ocupação do solo e Infraestrutura, por exemplo.

As contribuições enviadas serão analisadas por técnicos e especialistas e poderão ser incorporadas ao documento final, que será encaminhado para votação e aprovação.

Audiências Públicas

Para ampliar a participação popular, a Prefeitura promoverá quatro audiências públicas, sendo três delas voltadas para as diferentes bacias hidrográficas da cidade e uma final, na Câmara Municipal, para a apresentação do documento consolidado. Confira as datas e locais:

– 22/04 (terça-feira) – 18h às 21h – E.M. Carlos Rohm I (Rua Formosa, 170 – Centro)

– 24/04 (quinta-feira) – 18h às 21h – E.M. Sebastião Vayego (Av. Ver. Rubens Maziero, 100 – Sítio Santana)

– 28/04 (segunda-feira) – 18h às 21h – CEU IV Divisão (Estrada do Sapopemba, 5.055 – Quarta Divisão)

– 30/04 (quarta-feira) – 18h30 às 22h – Câmara Municipal (R. João Domingues de Oliveira, 12 – Centro)