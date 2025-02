Ribeirão Pires abre consulta pública para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou, nesta quinta-feira (27), consulta pública para a revisão do Plano Diretor do município. Os moradores interessados em contribuir podem enviar sugestões até o dia 29 de março por meio do link: https://bit.ly/planodiretor-rp

O objetivo é ampliar a participação da população no planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. O Plano Diretor é o principal instrumento de ordenamento territorial e deve ser revisado periodicamente para atender às novas demandas do município.

Atualmente, Ribeirão Pires possui um Plano Diretor elaborado em 2004, que passou por uma revisão em 2014 e recebeu algumas atualizações ao longo dos anos por meio de leis específicas. Com a nova revisão, serão avaliadas possíveis mudanças para adequar o planejamento às necessidades atuais e futuras da cidade.

A consulta pública permite que a população sugira ideias e apontamentos sobre temas como mobilidade urbana, meio ambiente, ocupação do solo e infraestrutura. As contribuições serão analisadas e poderão ser incorporadas ao documento final que será encaminhado para aprovação.

A revisão do Plano Diretor ocorre, em média, a cada 10 anos e é fundamental para garantir um crescimento sustentável e equilibrado do município. A participação popular é considerada essencial para tornar o processo mais democrático e alinhado às expectativas dos moradores.

Audiência Pública – Durante este processo, a Prefeitura promoverá três audiências públicas, uma em cada bacia da cidade, além de uma que fechará o texto que acontecerá na Câmara Municipal da Estância.