Ribeirão Pires abre inscrições para a 14ª Conferência Municipal de Saúde

Ribeirão Pires abriu nesta segunda-feira (17), as inscrições para participar da 14ª Conferência Municipal de Saúde, que vai tratar da atualização do Plano Municipal e também da realização da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A conferência acontece no dia 5 de abril (sábado), das 8h às 12h e será realizada na APRAESPI – Rua José Álvares, 84 – Vila Aurora.

O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde definiram os eixos que serão tratados durante a conferência:

* Eixo I – Atenção Primária reforça a importância da promoção, prevenção e cuidado contínuo, sendo a porta de entrada do sistema de saúde;

* Eixo II – Rede de Atenção Psicossocial foca na assistência integral à saúde mental, garantindo suporte adequado para pessoas em sofrimento psíquico;

* Eixo III – Rede de Urgência e Emergência busca aprimorar a resposta rápida a situações críticas, assegurando atendimento ágil e eficiente;

* Eixo IV – Gestão e Saúde dos Trabalhadores vai tratar sobre: I – A Política de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora nas 3 esferas de governo do SUS; II – Novas relações de trabalho e a Saúde do Trabalhador e Trabalhadora; III – Participação Popular na Saúde do Trabalhador e Trabalhadora para o Controle Social;

A inscrição deve ser realizada por meio do link – https://bit.ly/CONFERENCIASAUDERP ou por meio do site da Prefeitura de Ribeirão Pires, no aba da Secretaria de Saúde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março.