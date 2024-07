Revolução de 9 de Julho costuma cair no Enem; saiba mais sobre a data

Na próxima terça-feira, dia 9 de julho, os paulistanos celebram um feriado importante, mas você sabe o que exatamente é comemorado nesta data? Conhecido como o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, este feriado é significativo principalmente para o estado de São Paulo, marcando um dos momentos mais emblemáticos da história brasileira.

Por ser um evento histórico importante para o Brasil, a data pode ser tema de questões do Enem e vestibulares. Por isso, o professor de História Pedro Rennó, da Plataforma Professor Ferretto, explica a origem do feriado.

“Em 1932, o Brasil enfrentava um período de turbulência política e social. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento civil e militar armado que teve origem em São Paulo e tinha como objetivo principal a luta contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder após a Revolução de 1930″, resume Rennó.

Durante este movimento, os paulistas buscavam uma Constituição própria para o Brasil, reivindicando autonomia política e um governo constitucional. “A revolução foi uma resposta ao sentimento de insatisfação de diversas camadas da sociedade paulista com o centralismo político e econômico imposto pelo governo federal na época”, acrescenta Rennó.

A Revolução Constitucionalista de 1932 teve duração de aproximadamente três meses, resultando em um conflito armado que mobilizou não apenas militares, mas também civis que apoiavam a causa. “Apesar de São Paulo ter sido derrotado militarmente, o movimento contribuiu para pressionar o governo a convocar uma Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição, promulgada em 1934”, destaca o professor.

Dois importantes monumentos em São Paulo lembram e homenageiam esse período marcante da história brasileira: o Palácio 9 de Julho e o Obelisco do Ibirapuera. Localizado no coração da capital paulista, o Palácio 9 de Julho é a sede do Parlamento Paulista e leva o nome do feriado em honra à revolução que ocorreu naquele ano. Construído ao longo dos anos 50 e 60, o Palácio não apenas abriga o poder legislativo do estado de São Paulo, mas também serve como um símbolo da resistência paulista e da luta por autonomia e democracia.

Já o Obelisco do Ibirapuera, um monumento imponente erguido no Parque do Ibirapuera, é outra peça central na homenagem aos heróis da Revolução de 1932. Inaugurado em 1955, o Obelisco é um memorial que guarda os restos mortais dos combatentes paulistas que perderam suas vidas durante os conflitos daquele ano. Com quase 75 metros de altura, ele não apenas simboliza a luta pela democracia e pela autonomia paulista, mas também oferece um espaço de reflexão e memória para as gerações futuras.

Atualmente, o 9 de Julho é lembrado como um marco de resistência e luta pela democracia e pelos direitos constitucionais no Brasil. “É importante entendermos o contexto histórico e as motivações por trás da Revolução Constitucionalista de 1932 para compreendermos melhor a trajetória do país rumo à sua consolidação como uma república democrática”, conclui Rennó.

