Revitalização do Edifício Vital Brazil moderniza os espaços sem perder a história

Construído há mais de 100 anos, o Edifício Vital Brazil possui a carga emblemática de ser uma das mais belas jóias arquitetônicas do Instituto Butantan, considerado o cartão-postal da instituição por muitos que visitam o Parque da Ciência. A edificação, que passou por uma longa e cuidadosa reforma prevista no Plano Diretor do Instituto, abriga a Biblioteca Científica do Butantã, reaberta ao público com muitas novidades, e novas áreas voltadas a pesquisas, estudos e socialização.

Inaugurado em 1914, com projeto do arquiteto e engenheiro Mauro Álvaro de Souza Camargo, o Edifício Vital Brazil foi o primeiro prédio do Instituto Serumtherapico – antigo nome do Instituto Butantan e, por muitos anos abrigou, além da Biblioteca e da administração, uma série de salas relacionadas a usos laboratoriais de produção e de pesquisas científicas.

O retrofit teve conceito e projeto básico desenvolvidos pela equipe de arquitetura e engenharia do Instituto Butantan e a concepção do projeto executivo pela Effect Arquitetura. Um dos conceitos principais da reforma foi combinar a preservação da rica história arquitetônica com a modernização das instalações, proporcionando novos usos que se adequassem de forma ideal à grandiosidade do local.

O edifício foi dividido em diferentes funções, sendo uma área destinada à Biblioteca Científica, com salas de estudo, pesquisa, leitura e cafeteria, oferecendo um ambiente propício para a busca de conhecimento, além de espaços versáteis para receber cursos, reuniões e programações culturais. E mais: um magnífico jardim e uma cafeteria compõem a área externa da edificação.

Prédio centenário

A preservação foi um aspecto fundamental desta reforma, por isso as características arquitetônicas do Edifício Vital Brazil foram meticulosamente preservadas, desde os elementos decorativos tradicionais no estilo Art Nouveau e da Art Déco até os detalhes estruturais, bem como também a icônica fachada que não perdeu o esplendor original e remete a uma época passada.

Com um vasto acervo de aproximadamente 4.500 títulos, a renomada Biblioteca Científica do Butantan teve suas obras de reforma e restauração realizadas, com a finalidade primordial de acomodar obras voltadas a biomedicina, microbiologia, imunologia, herpetologia, biodiversidade, saúde pública, medicina, farmacologia e outras áreas correlacionadas, tendo muitos dos títulos mais de um século de existência.

Upgrade nos novos espaços

A priori, a proposta de restauro garante a conservação de todas as camadas históricas relevantes para compreensão do valor cultural da edificação, mas, no entanto, a reforma também abraçou a necessidade de modernização. Ainda na fase de planejamento, as salas foram redesenhadas para incorporar novas tecnologias e otimizar a eficácia de pesquisas e necessidades laborais.

A recuperação da principal edificação da instituição soma o cuidado com o compromisso de mesclar tecnologias, pesquisa científica e testemunho histórico.

Celso, Milena e Erick contam ainda que o projeto maximizou o potencial do local visando atender às demandas atuais. “Para garantir um fluxo eficiente de atividades e evitar conflitos entre os programas administrativos e os setores laboratoriais, houve um realocamento estratégico dessas áreas. Dessa forma, os setores laboratoriais foram transferidos para outras edificações, otimizando o espaço e promovendo um ambiente de trabalho mais adequado”, dizem os arquitetos da Effect Arquitetura.

A acessibilidade também permeou a reforma, por isso, rampas, elevadores e outras soluções arquitetônicas foram implementadas para garantir que o Edifício Vital Brazil se tornasse acessível a todos, promovendo sobretudo ciência e arquitetura inclusiva.

“Estamos confiantes de que entregamos trabalhos de alta qualidade que honram com a história e legado da instituição e prepara o caminho para um futuro ainda mais brilhante e enriquecedor. Agradecemos a todos envolvidos que contribuíram nessa jornada, e em especial à equipe técnica do Instituto Butantan pela parceria e por sempre estar presente em todo o processo de desenvolvimento, para podermos juntos tornar este sonho uma realidade”, diz Celso Grion.

“Ao preservar e expandir essa biblioteca histórica, o Instituto Butantan reforça seu compromisso com a disseminação do conhecimento científico e com a valorização do patrimônio cultural. Os visitantes agora têm a oportunidade de explorar obras preciosas, que abrangem uma ampla gama de áreas e contribuem para a compreensão do mundo natural e da saúde pública”, ressalta Erick Tonin.

O prédio também ganhou o espaço Semear Leitores, uma novidade para as crianças. A sala propõe introduzir ciência de forma lúdica, por meio da literatura infantojuvenil.

FICHA TÉCNICA

CONCEITO E PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E RESTAURO / OBRA:

Divisão de Infraestrutura da Fundação Butantan:

ARQUITETURA:

Arq. Caroline Tonacci Costa

Arq. Carina Rodrigues Marques

Arq. Filipe do Carmo Souza

Arq. João Tadeu Foa Binsztajn (coord.)

DI. Lucas Marcondes Filho

Eng. Lukas Naoto Neves Hoshina

ELÉTRICA e TELECOM: Eng. Carlos Renato Barros

HVAC: Engª. Ivete Yazigi Roumieh

CIVIL e HIDRÁULICA: Eng. Anderson Almeida Costa

SEGURANÇA e MEIO AMBIENTE: Vanessa Evelin Jesus

FISCALIZAÇÃO DE OBRA: Eng. Alexandre Odone (coord.)

Eng. Edgar Pereira da Silva Santos Eng. Marcos Vinicius Roveri Alves Tec. Juliano Desiderio Pitelli Tec. Clodomiro Calazans

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ENGENHARIAS E RESTAURO:

AUTORES – EFFECT ARQUITETURA – Celso Grion, Erick Tonin e Milena Arantes.

COORDENADORES – Letícia Viscondi (in memorian) e Bruno Germano.

MODELAGEM BIM – EFFECT ARQUITETURA

CONSULTORIA DE RESTAURO – Silvio Oksman

RELATÓRIO DE PROSPECÇÕES – Vanessa Kraml

PROJETOS COMPLEMENTARES – Celso Grion, Rodrigo Reis de Paula (Climatização), Rulian Nociti de Mendonça (LandNCiti – Paisagismo), Pedro Spaolonzo Filho (Geólogo), Eduardo Augusto Rossini Kurachi e Otavio Soares do Couto (Consultoria Ambiental).

OBRA:

Consórcio RAC Engenharia / ArquiBrasil:

Consórcio RAC Engenharia S.A.

ArquiBrasil Arquitetura e restauração

CURADORIA:

Equipe Técnica do Instituto Butantan