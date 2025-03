Revitalização da Praça Roque Orsate entra em reta final de obras

O aniversário de 472 anos de Santo André está chegando, mas quem vai receber o presente são os moradores do Parque Marajoara com a entrega da revitalização da Praça Roque Orsate, que fica bem no coração do bairro andreense.

O equipamento, localizado entre as ruas Gunnar Vingren, Glauber Rocha e Daniel Berg, recebeu a visita do prefeito Gilvan Junior, que esteve acompanhado pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, para vistoria do avanço das obras.

“Essa é uma região que está recebendo muitos investimentos e estamos aqui para acompanhar a concretagem e os trabalhos em uma praça renovada que será entregue no mês de aniversário da cidade para a população, para as crianças brincarem. Aliás, esta é apenas uma das praças que serão entregues por toda a cidade neste mês de abril. E é assim que seguimos transformando Santo André”, enalteceu o prefeito andreense.

Estão sendo realizadas a reforma dos pisos e da quadra poliesportiva, implantações de academia ao ar livre, playground em tanque de areia, espaço pet, áreas de convivência com mesas e bancos, pintura do pergolado, nova iluminação em LED, além das reformulações dos canteiros de vegetação e manejo arbóreo – com elementos oriundos do Viveiro Municipal. O investimento é estimado em R$ 1,3 milhão.

Além da reforma da praça, outras melhorias feitas recentemente que impactam diretamente no dia a dia dos moradores e motoristas do Parque Marajoara foram promovidas pelos programas Rua Nova (revitalização asfáltica) e Banho de Luz (modernização do sistema de iluminação pública). Além disso, há alguns meses a região também foi contemplada com ecoponto, unidade de saúde e muito mais.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

