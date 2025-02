Condomínio Maracanã, em Santo André, recebe programas Rua Nova e Banho de Luz

O sorriso no rosto não esconde a satisfação: moradores do Condomínio Maracanã, bairro de Santo André, festejaram as chegadas dos programas Rua Nova e Banho de Luz a importantes vias da região, as quais serão contempladas com recuperação asfáltica e novas luminárias em LED.

O prefeito Gilvan Junior percorreu um trecho da Rua Lamartine na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, e foi bem recebido por munícipes, os quais verbalizaram o sentimento de gratidão pelas melhorias levadas ao bairro.

“Chegou o asfalto novo e está chegando a nova iluminação. Nossa equipe segue trabalhando para deixar cada vez mais bonita a nossa cidade”, exaltou o prefeito Gilvan. “Assim como o Rua Nova, o Banho de Luz também não para, é um programa contínuo, e em breve estaremos finalizando toda a área urbana da cidade, iniciando em núcleos habitacionais, praças e diversos outros locais”, emendou o secretário José Antônio Ferreira.

Serão contempladas as ruas Lamartine, Gonçalves Dias e Gregório de Matos, vias fundamentais no fluxo de veículos – inclusive coletivos – no Condomínio Maracanã, bairro localizado no limite com o município de Mauá.

“Essa demanda existe há muito tempo. Foi feito estudo de viabilidade técnica que corroborou com a necessidade de reparo do asfalto. A gente fica feliz e agradecido por ter sido lembrado, porque vai trazer mais conforto e mais segurança, com a chegada da luz de LED também”, comemorou o carteiro Daniel Correia Lima, 43 anos. “Chegou a nossa vez. Quem acha que não vai ser atendido, vai, é só aguardar. A cidade é muito grande. Tenho certeza que nos próximos anos, muita coisa ainda vai acontecer”, emendou o munícipe.

Em janeiro de 2025, o Rua Nova contemplou 20 quilômetros de vias em várias regiões da cidade, como Vila Guiomar, Bairro Campestre, Casa Branca e outros. Desde 2017, já foram mais de 420 quilômetros no total de ruas modernizadas com asfalto novo.



Crédito:Helber Aggio/PSA

