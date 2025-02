Revitalização da Praça Bruxelas promete trazer mais lazer e segurança para São Bernardo

Dentro do plano de deixar a cidade mais estruturada e agradável para se viver, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou neste domingo (9/02) ordem de serviço que permite o início da revitalização da Praça Bruxelas, na Vila Caminho do Mar, região do Rudge Ramos. Com o sinal verde, o chefe do Executivo municipal autoriza a reforma do espaço de lazer, incluindo na lista de melhorias novo paisagismo e iluminação no local.

A praça, próxima às avenidas Caminho do Mar e Senador Vergueiro, tem área total de quase 1.500 metros quadrados. O investimento previsto pelo município nas intervenções está estimado no valor de R$ 348,7 mil. Esse pacote de ações envolve também a implantação de playground, área de convívio e academia ao ar livre, além de sinalização e baia de ponto de apoio para viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal).

“Faremos um investimento importante aqui na Praça Bruxelas, abrangendo toda a revitalização deste espaço, com entrega de playground, academia ao ar livre, acessibilidade e iluminação, proporcionando mais lazer e segurança para a população do entorno, a partir de discussão com os moradores sobre os equipamentos que possam atender a demanda local, sem imposição. Se houver interesse, podemos inserir, inclusive, um espaço pet. Nossa gestão é do diálogo“, frisou o prefeito Marcelo Lima.

A proposta é que todo o processo de intervenções seja concluído no prazo de 90 dias. Os trabalhos serão realizados em conjunto com a iniciativa privada. Parte das medidas entra no escopo da Secretaria de Serviços Urbanos, por meio do departamento de Parques e Jardins, possibilitando a utilização de ações com mão de obra própria.

Morador da Vila Caminho do Mar há mais de 60 anos, o aposentado Ronaldo Reale, de 68 anos, pontuou que as ações irão contemplar solicitação antiga de revitalização do espaço. “Essas intervenções vêm para contribuir com o bairro. A praça estava precisando destas melhorias e, com a ocupação do espaço para lazer, evita problemas de segurança na vizinhança.“

SEGURANÇA

A baia na Praça Bruxelas, de acordo com o anúncio do prefeito Marcelo Lima, irá facilitar que as forças de segurança façam a atuação de monitoramento da região. “É um reforço. O ponto poderá ser usado, além da GCM, pelas polícias Militar e Civil. Qualquer força policial que queira utilizar a baia, esse espaço estará à disposição 24 horas. Todas essas medidas vão ajudar para ampliar a sensação de segurança“, emendou.