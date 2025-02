Prefeito Marcelo Lima autoriza pavimentação e melhorias no saneamento na Vila São Pedro

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, autorizou neste sábado (8/02) o início das obras de pavimentação asfáltica e saneamento na Vila São Pedro, um dos bairros mais populosos da cidade, com cerca de 70 mil moradores. A ordem de serviço assinada pelo chefe do Executivo contempla a recuperação de 25 vias da região, além de renovação das redes e ramais de esgoto. O ato ocorreu na presença de secretários municipais, vereadores e da deputada federal Renata Abreu, bem como de moradores do entorno.

O pacote de melhorias prevê investimento no valor de R$ 6 milhões, viabilizado em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A iniciativa tem como objetivo proporcionar avanços significativos na mobilidade urbana e na qualidade do saneamento básico do bairro. O projeto abrange a substituição das antigas tubulações de esgoto, evitando infiltrações e contaminações no solo e em cursos d’água da região.

“Estamos iniciando um projeto essencial para a Vila São Pedro. Concluiremos em até 45 dias a pavimentação de 25 ruas da região, mas as obras vão além do recapeamento: haverá a modernização da rede de esgoto e das galerias pluviais, garantindo mais eficiência e segurança sanitária. Esse planejamento evita intervenções futuras e prolonga a durabilidade do asfalto, beneficiando diretamente a população”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

De acordo com o secretário de Projetos e Obras de São Bernardo, André Marzolla, a medida tem também um impacto ambiental positivo. “A renovação da rede coletora de esgoto evita que efluentes irregulares contaminem a água pluvial e o meio ambiente. Nossa equipe acompanhará de perto todas as etapas da execução, assegurando a qualidade das obras”, frisou.

DEMANDA ANTIGA – O anúncio de melhorias foi recebido com entusiasmo pelos moradores da Vila São Pedro, que há anos aguardavam investimentos estruturais na região. Maria Lúcia, de 63 anos, moradora do bairro há mais de duas décadas, celebrou a iniciativa. “Estou muito feliz em ver esse projeto sair do papel. Nosso bairro é simples, mas tem gente batalhadora. Esse asfalto renovado vai facilitar a vida de todos, principalmente de quem precisa se locomover diariamente. É a primeira vez que vemos um investimento tão grande por aqui”, afirmou.

A deputada Renata Abreu destacou a importância das intervenções para a qualidade de vida da população. “Tenho acompanhado de perto o trabalho realizado em São Bernardo e fico feliz em ver ações que realmente transformam a vida das pessoas. Esse é um investimento que trará benefícios concretos para a comunidade”, ressaltou.

As intervenções irão beneficiar uma série de vias estratégicas da Vila São Pedro, incluindo avenidas e ruas de grande circulação. A lista é composta pelas avenidas Dom Pedro de Alcântara, Londres e Águia Dourada, além das vias: Rua Ouro Negro; Rua Elis Regina; Rua Janete Clair; Rua Monte Belo; Rua Tereza Delta; Rua Monte Sinay; Rua Tigre; Rua Alpinos; Rua da Fidelidade; Rua do Oleoduto; Rua São José; Rua Primeiro de Agosto; Rua Resende; Rua Amazonas; Rua Tertuliano; Rua Daniela Peres; Rua São João Del Rey; Rua Ângelo Cerinne; Rua Javanês; Rua Chico Mendes; Rua Lua; Rua Ávila.