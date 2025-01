Revista Capricho retorna às bancas com Bianca Andrade na capa

Após quase uma década de ausência, a Revista Capricho, um ícone da cultura jovem brasileira, está de volta às bancas. A edição impressa, interrompida em 2015, retorna com uma nova proposta: edições semestrais.

A primeira edição, lançada em dezembro de 2024, traz na capa a influenciadora e empresária Bianca Andrade, simbolizando a conexão da revista com o universo contemporâneo jovem. “É uma honra poder representar a nova fase da Capricho, uma revista que sempre teve uma conexão especial com o público jovem,” declara Bianca.

Temas importantes na nova fase da Capricho

A nova edição não se limita a apenas apresentar três capas distintas de Bianca, mas também trata de temas relevantes como moda na periferia, política e meio ambiente, refletindo o compromisso da revista em abordar questões sociais importantes. “Queremos proporcionar conteúdo que estimule reflexões e contribua para o crescimento cultural dos leitores,” afirma a empresária.

A Capricho e seu papel cultural

Fundada em 1952 pela Editora Abril, a Capricho sempre foi mais do que uma simples revista. Ela acompanhou diversas gerações na construção de identidade durante a adolescência. De acordo com Lucilene dos Santos Gonzales, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp), as revistas têm uma função social que vai além do digital. “O digital, embora muito popular, não consegue satisfazer a necessidade de intimidade e reflexão que a leitura impressa proporciona,” observa Gonzales. A professora destaca que a revista desempenhou um papel fundamental como um rito de passagem, ajudando muitos jovens na formação de sua identidade.

Com um preço acessível de R$ 29,90 nas bancas, a nova edição promete atrair tanto os antigos fãs quanto uma nova geração de leitores, ansiosos por conteúdo diverso e significativo.