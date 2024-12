Bianca Andrade e Raphael Vicente premiam casas decoradas no Natal da Maré

Desde 2023, o influenciador Raphael Vicente e a empresária Bianca Andrade co-criam o Decora Maré, projeto que avalia e premia as decorações mais criativas de natal nas casas da comunidade. Neste ano, o projeto traz premiações em dinheiro para os cinco primeiros lugares, além de cestas de natal para as casas que ficarem do sexto ao décimo lugar. O anúncio do pódio da competição foi feito no dia 15 de dezembro, por Raphael e Bianca, no complexo da Maré.

As inscrições foram feitas durante o mês de novembro, disponibilizadas apenas para moradores da Maré e com vagas limitadas. O projeto avaliou as casas participantes entre os dias 02 e 10 dezembro e selecionou as 20 finalistas. Os 5 vencedores foram escolhidos pelo público por meio de uma votação online e a divulgação da premiação será divulgada nas redes sociais dos influenciadores posteriormente.

Para critérios de avaliação o projeto analisa não apenas a criatividade e beleza das decorações, mas também a utilização de materiais recicláveis. O objetivo é engajar as pessoas da comunidade propondo um momento divertido e criativo no período das festas de final de ano.

Bianca Andrade, que nasceu, cresceu e morou na Maré até seus 20 anos, comenta a importância de fazer um projeto como este: “É mágico ver as pessoas animadas e se juntando para deixar a comunidade enfeitada para o natal. É um momento de descontração entre famílias e amigos, que muitas vezes voltam a se relacionar de forma mais próxima por conta deste projeto. Fico muito feliz de fazer parte disso e me divirto muito vendo as criações lindas que acontecem para o Decora Maré”.

Premiação

Os cinco vencedores receberam uma quantia em dinheiro, de acordo com sua colocação:

1º Lugar: ganha R$5 mil

2º Lugar: ganha R$4 mil

3º Lugar: ganha R$3 mil

4º Lugar: ganha R$2 mil

5º Lugar: ganha R$1 mil

Os cinco vencedores e as casas que ficarem do sexto ao décimo lugar, serão premiadas também com uma cesta de natal produzida por empreendedoras da Maré que participaram do BR Academy Maré, projeto social da holding Boca Rosa Company, que oferece formação e incentiva o empreendedorismo feminino em comunidades do país.