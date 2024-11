Revisão pré-paga cresce na preferência dos clientes da Ford

Fazer a manutenção periódica do veículo é importante e, para quem deseja ter mais tranquilidade na realização desse serviço, vale a pena conhecer os pacotes de revisões oferecidos por algumas marcas. A Ford, por exemplo, conta com o Ford Protect, plano de revisões pré-adquiridas e garantia estendida que tem atraído cada vez mais clientes.

O número de contratos do Ford Protect vem crescendo e este ano mais que dobrou a sua participação comparado ao mesmo período de 2023, atendendo hoje mais de 10% dos veículos vendidos pela marca. A principal vantagem do plano, além do preço competitivo e sem aumento no ciclo das revisões, é o cliente poder programar o orçamento e saber exatamente quanto vai gastar. Somado a isso, há também os ganhos de qualidade e comodidade do serviço.

“Com os planos Ford Protect, a manutenção é feita por técnicos especializados, com peças originais e cobertura nacional em todas as concessionárias Ford do Brasil, garantindo a segurança e valorização do veículo. É um benefício importante para a fidelização do cliente na marca”, diz Cintia Pelegrina, gerente nacional de Pós-Venda da Ford.

Planos

O Ford Protect oferece pacotes de três ou cinco revisões pré-adquiridas, que incluem um ou dois anos adicionais da assistência 24 horas Ford Assistance. A opção com cinco revisões, Ford Protect Plus, é a mais completa para o cliente e conta com dois anos adicionais de assistência 24 horas Ford Assistance.

O Ford Protect Plus para a Ranger 3.0 V6 2024, por exemplo, com cinco revisões (a cada 16.000 km ou 12 meses) e mais dois anos de Ford Assistance, sai por R$10.890, um desconto de 4% sobre o preço atual das revisões, sem considerar a inflação durante o ciclo.

A marca oferece também o Ford Protect Garantia Estendida, que amplia a cobertura original de fábrica por até três anos. Disponível para veículos que ainda estão dentro do período de garantia, desde zero km até 30 dias antes do seu término, ele permite elevar a cobertura da Ranger, por exemplo, para até sete anos ou 200.000 km.

Para veículos que não integram a linha atual de produto da Ford, há também uma novidade, o Ford Protect N3XT, que permite adquirir pacotes das próximas três revisões, mesmo que as anteriores não tenham sido feitas na Rede Ford.

“O objetivo desses planos é dar tranquilidade ao cliente para que ele possa se programar e ter a melhor assistência ao longo de toda a sua jornada com o veículo, com maior eficiência e economia. A negociação é feita diretamente nas concessionárias Ford, que estão preparadas para mostrar todos os detalhes do seu funcionamento”, completa Cintia Pelegrina.