Reverendo Sidnei Schroeder Faz História como Primeiro Sacerdote Gay da Igreja Anglicana

No último dia 15, o reverendo Sidnei Schroeder fez história ao se tornar o primeiro sacerdote gay da Igreja Episcopal Anglicana de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aos 52 anos, ele destaca que sua ordenação vai além da representatividade LGBTQIA+, simbolizando uma luta por inclusão e acolhimento de todos os marginalizados, como mulheres, crianças, indígenas e prostitutas. “Vivo minha vocação não por ser gay, mas por direcioná-la para as minorias”, afirma Schroeder.

A trajetória religiosa de Schroeder começou em 2009, quando decidiu se afastar da Igreja Católica. Durante sua passagem pelo catolicismo, ele chegou a participar de um seminário, mas nunca se sentiu plenamente aceito. “Era como uma bolinha de Natal apagada”, relembra. Ao ingressar na Igreja Anglicana, encontrou um espaço mais inclusivo, onde pôde conciliar sua vocação religiosa com sua profissão de guia de turismo internacional.

A Igreja Anglicana no Brasil tem avançado em direção à inclusão. Desde 2018, a instituição celebra casamentos homossexuais e adota uma linguagem mais neutra em sua liturgia. Apesar disso, o reverendo Schroeder expressa preocupação com sua integridade física diante das reações à sua ordenação. Ainda assim, ele enxerga a repercussão como uma oportunidade de destacar o papel acolhedor da igreja.

Um exemplo desse acolhimento é a pastoral Anglicanos, criada após a legalização do casamento igualitário. A iniciativa promove discussões sobre sexualidade sob uma perspectiva bíblica e humana. Além disso, a Igreja Anglicana apoia projetos como o “Construindo Igualdades”, a primeira casa de apoio ao público LGBT da região Sul do Brasil.

A ordenação do reverendo Sidnei Schroeder representa um marco significativo na luta por igualdade e inclusão dentro das tradições religiosas. Ela reafirma que a fé pode e deve ser um espaço seguro e acolhedor para todos.