Réveillon no RJ: Mais de 28 mil agentes e drones garantirão segurança em Copacabana

No Réveillon deste ano, o estado do Rio de Janeiro mobilizará mais de 28 mil agentes para assegurar a proteção tanto dos cariocas quanto dos turistas. O esquema de segurança contará com a utilização de 15 drones, incluindo dispositivos equipados com tecnologia avançada de reconhecimento facial. A Polícia Militar (PM) será responsável por uma força de 23 mil policiais em todo o estado.

Considerado o principal evento de Ano Novo do Brasil, a celebração na Praia de Copacabana espera receber mais de 2 milhões de pessoas. Para isso, aproximadamente 3.300 policiais militares estarão dedicados à segurança da festividade. Serão estabelecidos 17 pontos de revista que utilizarão reconhecimento facial e detectores de metal, além da proibição da entrada com garrafas de vidro. A PM instalará 78 torres de observação, número superior ao do ano anterior, para monitorar também um terceiro palco que será erguido no Leme.

Além das medidas já mencionadas, a Polícia Militar disporá de dois drones para monitoramento, com capacidade para transmitir imagens em tempo real. Serão utilizados também dois veículos que terão acesso às imagens das câmeras e dos drones, que serão enviadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e ao Carro Comando Móvel. Em Copacabana, haverá ainda 19 pontos de bloqueio com a participação de 810 policiais.

A Polícia Civil contribuirá com 3.650 agentes distribuídos pelo estado. A corporação intensificará a supervisão na montagem das áreas destinadas à queima de fogos, abrangendo as balsas que armazenarão materiais explosivos. Um esquadrão antibombas estará disponível para realizar fiscalizações preventivas e apreender artefatos pirotécnicos não autorizados.

O Corpo de Bombeiros também terá um papel crucial na operação, mobilizando 1.500 militares em todo o estado. Serão utilizadas 360 viaturas dedicadas a salvamentos, combate a incêndios e transporte de ambulâncias, além de motocicletas. Os bombeiros contarão com 250 embarcações e três aeronaves para garantir uma resposta rápida durante os eventos.

Especificamente em Copacabana, a presença dos bombeiros será composta por 168 profissionais, entre eles 77 guarda-vidas. Uma novidade deste ano é a inclusão de médicos tripulando motos aquáticas, visando proporcionar um atendimento mais ágil durante a virada do ano em Copacabana e na Barra da Tijuca.

Victor dos Santos, secretário estadual de Segurança Pública, destacou: “Vamos usar toda a força que temos para garantir uma maior ostensividade e oferecer segurança aos participantes do evento. Nosso objetivo é que todos se sintam seguros, como ocorreu no ano passado. Após a festividade anterior, realizamos uma pesquisa e os resultados foram bastante positivos nesse aspecto.”