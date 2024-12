Réveillon na Baixada Santista: ocupação hoteleira atinge 92,4%

Dados recentes do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sinhores) indicam que a expectativa de ocupação para os estabelecimentos hoteleiros na região durante as festividades de Réveillon é de impressionantes 92,4%. Até o momento, aproximadamente 58,6% dos leitos já foram reservados.

O levantamento realizado abrangeu 21 hotéis e pousadas localizados nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Bertioga. O presidente do Sinhores, Arthur Veloso, expressou otimismo em relação ao fluxo de turistas que se espera para a celebração de Ano Novo.

“Estamos bastante esperançosos quanto ao aumento nas taxas de ocupação, especialmente com a previsão da chegada de um grande número de visitantes. Em Santos, por exemplo, estimamos que entre 477 mil e 787,5 mil pessoas devem visitar a cidade durante a semana do Ano Novo”, comentou Veloso.

A expectativa é que essa movimentação traga não apenas turistas, mas também um aquecimento econômico significativo para o setor hoteleiro da Baixada Santista.