Réveillon na Avenida Paulista registra queda significativa nos furtos de celulares

Durante a celebração do Réveillon na Avenida Paulista, realizada entre a noite de terça-feira (31) e a manhã de quarta-feira (1°), a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou 33 ocorrências de furto de celulares. Este número representa uma diminuição expressiva de 53% em comparação ao ano anterior, quando foram contabilizados 70 casos.

A notável redução nos incidentes é atribuída ao reforço nas medidas de segurança implementadas para a festa da virada. Para garantir a tranquilidade dos participantes, mais de 1.100 policiais militares foram mobilizados, atuando em diversas frentes para assegurar a ordem pública e aumentar a percepção de segurança entre os presentes.

A operação de segurança foi robusta, contando com um total de 151 viaturas, além do apoio aéreo de um helicóptero e o uso de drones. Também foram instaladas várias torres de observação para monitorar a multidão. As ações contaram com equipes especializadas, incluindo os Comandos de Policiamento de Trânsito, Aviação e Choque, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Centro de Operações da Polícia Militar.

A Polícia Civil também contribuiu para a segurança do evento, intensificando os plantões nas delegacias e aumentando a presença das equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER), além da 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista – Deatur.