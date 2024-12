Reforço de segurança na Avenida Paulista para o Réveillon

A Avenida Paulista, uma das artérias mais emblemáticas de São Paulo, se prepara para um significativo aumento na segurança pública durante as festividades de Réveillon. A operação, que ocorrerá entre esta terça-feira, dia 31, e a manhã da quarta-feira, dia 1°, visa proteger os milhares de participantes da tradicional celebração.

Estimativas apontam que mais de 2 milhões de pessoas deverão comparecer ao evento, que contará com uma programação diversificada de shows gratuitos. Os portões do espaço festivo serão abertos às 16h30, e a presença de mais de 1.100 policiais militares será crucial para garantir a ordem e aumentar a sensação de segurança dos presentes.

A operação contará ainda com um robusto aparato de segurança, incluindo pelo menos 151 viaturas, um helicóptero, drones e várias torres de observação. Unidades especializadas da polícia, como os Comandos de Policiamento de Trânsito, Aviação e Choque, além do Corpo de Bombeiros e do Centro de Operações da Polícia Militar (PM), estarão atuando em conjunto durante o evento.

Segundo o capitão Leonardo Simões, representante do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, a presença significativa das forças policiais no local tem como objetivo intensificar as ações preventivas e oferecer suporte aos participantes. “Vamos liberar a entrada do público após as revistas de segurança e permaneceremos na área até às 5h do dia 1°, quando iniciará a dispersão”, destacou o capitão Simões.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil também estará à disposição da população durante o período festivo. As delegacias regionais funcionarão em regime de plantão, enquanto a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), localizada na Barra Funda, manterá seus serviços disponíveis das 8h às 20h nos dias 31 e 1°.