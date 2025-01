Réveillon na Avenida Paulista atrai 56% mais turistas em 2024

Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris revelou que o Réveillon na Avenida Paulista se consolidou como um dos principais eventos públicos de entretenimento do Brasil. De acordo com os dados, houve um aumento de 56% no número de visitantes vindos de fora de São Paulo em comparação ao ano anterior, com 29,3% do público total sendo turistas do interior paulista e de outros estados.

Esse aumento é significativo em relação à virada de 2024, quando apenas 18,7% dos presentes eram de fora. A pesquisa também destacou que 55,7% dos participantes eram moradores da capital paulista, enquanto 14,1% eram provenientes das cidades da região metropolitana. Os turistas internacionais representaram apenas 1% do total.

Gustavo Pires, presidente da SPTuris, comentou sobre os resultados: “Os dados evidenciam o quanto São Paulo tem se destacado na atração de turistas em busca de diversão. Os visitantes não apenas aproveitam a festa, mas também se deparam com uma cidade rica em diversidade, qualidade nos serviços e segurança, além de uma gastronomia vibrante e uma rica cultura”.

Outro aspecto notável da pesquisa foi a permanência média dos turistas na cidade, que aumentou para cinco pernoites, um a mais do que o ano anterior. Esse fator é crucial pois impacta diretamente no consumo local, abrangendo hospedagem, alimentação, compras e serviços.

Os dados financeiros também impressionam: o gasto médio por turista foi de R$ 1.850,27, representando um crescimento de 4,8% em relação à virada do ano anterior. Além das atrações oferecidas pela cidade, a escolha da data do feriado no meio da semana pode ter contribuído para esse aumento.

O evento recebeu uma avaliação positiva do público com nota 9, superando a nota de 8,8 registrada no ano anterior. Entre as atrações do Réveillon estavam dez minutos de fogos com mínimo ruído e 12 horas de música ininterrupta. O setor hoteleiro da região teve quase total ocupação e a expectativa era ultrapassar os dois milhões de pessoas presentes.

Estima-se que o evento tenha gerado cerca de cinco mil empregos e movimentado R$ 300 milhões na economia local. Para garantir a segurança dos participantes, a Prefeitura e o Governo do Estado reforçaram a presença policial na área com um contingente adicional de quase 2.500 policiais e guardas civis metropolitanos.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que não houve registros significativos de incidentes durante o Réveillon na Paulista. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) esteve em alerta com um aumento no efetivo e utilizou tecnologia avançada como drones e cães robôs para monitorar a segurança do evento.