Retorno via streaming

Um filme que se tornou um clássico da sessão da tarde, “Sr. & Sra. Smith” foi lançado em 2005 e marcou a primeira vez em que Angelina Jolie e Brad Pitt trabalharam juntos. E a parceria nas telas de cinema logo se tornou casamento no mundo real – não sem polêmicas e acusações de traição. Durante 12 anos, os dois eram um dos casais mais influentes de Hollywood. Apesar do casamento de verdade não ter dado certo, já que o divórcio veio de forma conturbada em 2016, o de mentira do filme ainda hoje serve de inspiração para novas histórias.

Isso porque a Amazon Prime Video irá lançar a sua própria versão de “Sr. & Sra. Smith”, porém, dessa vez, em formato de série. Com os atores Donald Glover e Maya Erskine como protagonistas, a produção irá revisitar a história original, mas com a liberdade criativa de especular novos caminhos possíveis para a clássica dupla de espiões. Por isso, a nova versão de “Sr. & Sra. Smith”, que chega na plataforma de streaming no dia 2 de fevereiro, contará com um novo enredo e alguns personagens inéditos. Dentre os nomes do elenco da série, pode-se encontrar Wagner Moura, que teve uma breve aparição no trailer oficial.

Essa nova versão de “Sr. & Sra. Smith” conta a história de duas pessoas solitárias que, depois de terem conseguido um emprego em uma agência enigmática de espionagem que promete uma vida de luxo, viagens, glórias e riquezas para os seis funcionários. Dentro do sistema, os dois recebem novas identidades como o casal Jane e John Smith. Os dois precisam sustentar a história de que são casados para não atraírem a atenção dos inimigos da organização, enquanto enfrentam missões cada vez mais perigosas com o passar do tempo. As coisas vão ficar mais complicadas ainda quando os dois começam a desenvolver sentimentos um pelo outro.