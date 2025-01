Retorno em Massa de Palestinos ao Norte de Gaza Após Conflitos

Na última quarta-feira, 29 de novembro, o Escritório de Imprensa do Governo de Gaza divulgou informações indicando que cerca de 80% dos palestinos deslocados têm retornado para suas residências na região norte, após dias de deslocamento. Este movimento representa um esforço contínuo da população local em busca de estabilidade e segurança, com muitos caminhando pela Estrada Rashid, uma rota de aproximadamente 7 quilômetros até a Cidade de Gaza e áreas adjacentes severamente afetadas pelos bombardeios israelenses.

A imprensa local relatou que os retornantes trouxeram consigo o que conseguiram carregar, evidenciando as dificuldades enfrentadas durante esse processo. No entanto, o Escritório de Imprensa também destacou uma grave preocupação em relação à insuficiência das tendas disponibilizadas para abrigar os que voltam, afirmando que “o número de tendas que entrou na Faixa é insuficiente para atender à demanda”.

Além disso, houve uma redução no fluxo de caminhões carregados com ajuda humanitária, o que vai de encontro às condições estabelecidas no recente acordo de cessar-fogo. Segundo a entidade governamental, “grandes quantidades de ajuda ainda estão presas nas fronteiras da Faixa de Gaza”, o que tem gerado um cenário preocupante para os cidadãos que necessitam urgentemente desse suporte.

A região norte, anteriormente densamente povoada e onde se localiza a cidade de Gaza, agora se apresenta devastada e em ruínas. O conflito armado resultou em destruição significativa, levantando acusações contra Israel por tentativas sistemáticas de limpeza étnica na área. Apesar das adversidades e da pressão para deixar suas terras, os habitantes de Gaza demonstraram resiliência ao se recusar a abandonar suas casas.