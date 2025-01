Retorno de Palestinos ao Norte da Faixa de Gaza: Cessar-Fogo e Desafios Humanitários

Na manhã desta segunda-feira (27), uma impressionante fila de dezenas de milhares de palestinos começou a retornar ao norte da Faixa de Gaza, após um longo período de deslocamento forçado devido à Guerra entre Israel e Hamas.

Conforme acordado em um cessar-fogo firmado há dez dias, o retorno dos deslocados deveria ter começado no domingo (26). Este processo estava condicionado à retirada do Exército israelense do corredor de Netzarim, uma faixa de 7 km que separa o norte do sul do território palestino e que esteve sob controle militar.

No entanto, a desmobilização das tropas foi adiada por Tel Aviv. As autoridades israelenses alegaram que o Hamas não cumpriu com as estipulações do acordo ao liberar militares em vez de civis durante uma troca no sábado (25).

A situação se tornou ainda mais delicada devido ao sequestro de Arbel Yehud, 29 anos, que foi capturada durante o ataque inicial do Hamas no kibutz Nir Oz. A ausência da jovem gerou preocupação significativa entre os líderes israelenses, que mencionaram seu nome em uma declaração do gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, explicando a razão para a não abertura da passagem em Netzarim.

O impasse foi solucionado quando o Hamas concordou em liberar mais três reféns israelenses, incluindo Yehud, nesta semana. Com essa decisão, seis reféns serão libertados nos próximos dias, divididos em dois grupos, sendo três na quinta-feira (30) e três no sábado (1º).

O governo israelense também informou que recebeu uma lista contendo informações sobre os 33 reféns que poderiam ser liberados nesta primeira fase do cessar-fogo. Destes, sete já foram devolvidos, restando 26 ainda sob custódia do Hamas. Dentre esses 26, as autoridades afirmaram que 18 estão vivos e oito foram confirmados como mortos, com as famílias dos sequestrados já informadas sobre a situação.

A chegada dos palestinos ao norte foi registrada por meio de imagens que mostravam grupos caminhando ao longo de uma estrada costeira. Muitos retornavam carregando seus poucos pertences em sacolas. Gritos de alegria ecoaram entre os campos de deslocados quando a notícia da liberação da passagem para o norte se espalhou. Estima-se que cerca de 650 mil pessoas tenham sido obrigadas a abandonar suas casas no norte de Gaza ao longo dos 15 meses de conflito, muitas vezes mudando-se repetidamente devido às operações militares israelenses.

De acordo com testemunhas locais, a primeira abertura do corredor ocorreu às 7h no horário local (2h em Brasília), com uma segunda via liberada cerca de três horas depois, permitindo também a passagem de veículos.

Aqueles que se dirigiam para o norte estavam determinados a retornar, mesmo cientes das possíveis destruições em suas residências. O Hamas informou que os palestinos precisarão de pelo menos 135 mil abrigos temporários enquanto tentam reconstruir suas vidas em meio aos escombros.

O cessar-fogo estabelece que apenas civis desarmados podem retornar ao norte. O Hamas anunciou que a polícia egípcia irá supervisionar os veículos na estrada Salahuddin, a principal ligação entre as duas partes da faixa. Veículos serão submetidos a exames de raio-X para detectar armas e explosivos antes da passagem.

A trégua entre Israel e Hamas teve início no dia 19 deste mês. O conflito foi desencadeado por um ataque massivo do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, resultando na morte de aproximadamente 1.200 pessoas e no sequestro de outras 251. Em resposta, as operações militares israelenses resultaram na morte de cerca de 47 mil palestinos, conforme dados fornecidos por autoridades ligadas à facção em Gaza.