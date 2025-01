Quem são as 3 primeiras reféns a serem libertadas por Hamas em cessar-fogo

No final da tarde deste domingo (19), por volta das 16h15, o veículo de comunicação saudita Al Arabiya noticiou que o grupo terrorista Hamas teria entregado três reféns à Cruz Vermelha, após um período de 15 meses em cativeiro na Faixa de Gaza. Até o momento, a informação não foi confirmada por autoridades israelenses.

Os reféns mencionados são Romi Gonen, de 24 anos, Doron Steinbrecher, de 28 anos, e Emily Damar, de 31 anos. A expectativa é que estas sejam as primeiras pessoas libertadas no dia que marca o início do cessar-fogo, que entrou em vigor às 11h15 no horário local (6h15 em Brasília).

Para cada refém liberado, está previsto que 30 palestinos detidos em prisões israelenses sejam soltos.

Romi Gonen

Romi foi sequestrada durante sua participação no festival Supernova, realizado no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Em entrevista à Folha, sua mãe, Meirav Leshem Gonen, relatou que acompanhou os acontecimentos via telefone até o momento em que terroristas a levaram. A última notícia que Merav recebeu sobre sua filha foi durante uma trégua em novembro do ano passado. Naquela ocasião, Romi deveria ser libertada, mas o cessar-fogo foi interrompido antes disso, em 1º de dezembro. Segundo informações obtidas por Merav, Romi estava sendo mantida em uma rede de túneis sob Gaza administrada pelo Hamas.

Doron Steinbrecher

A enfermeira veterinária Doron estava em seu apartamento no kibutz Kfar Aza quando terroristas invadiram a localidade no mesmo dia do sequestro de Romi. O ataque resultou na morte de 11 pessoas e no sequestro de outras sete. Doron residia em uma área destinada a jovens e solteiros do kibutz, e sua família manteve contato com ela até o momento em que recebeu uma mensagem áudio informando sobre seu sequestro. “Vivo em Kfar Aza há 34 anos. Sempre nos deram a sensação de que estávamos protegidos. Mas no final, eles invadiram, nos mataram, nos sequestraram e queimaram nossas casas”, declarou Yamit Ashkenazi ao jornal The Times of Israel.

Emily Damari

Assim como Doron, Emily também foi capturada durante o ataque ao kibutz Kfar Aza. Em janeiro do ano anterior, após ser libertada, Dafna Elyakim revelou que encontrou Emily e outras quatro reféns — Liri Albag, Naama Levy e Agam Berger — ao ser levada para os túneis do Hamas.