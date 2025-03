Retomada das obras da estação Gávea do metrô enfrenta novo adiamento

As obras da estação Gávea do metrô, que já enfrentaram cinco adiamentos, sofreram mais uma prorrogação. O secretário estadual de transportes, Washington Reis, havia anunciado em uma entrevista ao RJ2 que o governo daria início à retomada das obras nesta semana. No entanto, um novo comunicado indicou que o reinício das atividades será postergado.

Além de sua declaração na televisão, Reis também utilizou suas redes sociais para divulgar o que seria a solução de um problema que se arrasta há mais de uma década. No site oficial do governo do estado, foi publicada uma matéria informando sobre a visita técnica realizada no dia 11 pelo presidente da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (RIOTRILHOS), Rafael Quaresma, e pelo próprio secretário Washington Reis à estação Gávea. Durante essa visita, foi mencionado que as obras estão previstas para serem concluídas em 2028, estabelecendo a conexão entre São Conrado e Gávea.

Após quatro adiamentos anteriores, o governo do Rio de Janeiro havia reafirmado a expectativa de que as obras começariam na próxima semana. Um evento estava agendado para esta quinta-feira às 11h, contando com a presença do governador Cláudio Castro, do secretário Reis, do presidente da Riotrilhos e do diretor-presidente do Metrô Rio.

Importante destacar que em outubro do ano passado, um termo de ajustamento de conduta foi firmado entre o Ministério Público, o poder executivo, a concessionária MetrôRio e as empresas responsáveis pela construção, com o objetivo de dar continuidade às obras da estação Gávea, parte da linha 4 do metrô que conecta Ipanema à Barra da Tijuca. De acordo com o acordo firmado, a concessionária comprometeu-se a investir R$ 600 milhões em contrapartida por um prolongamento da concessão por mais 10 anos, até 2048. O governo estadual também anunciou que irá repassar R$ 97 milhões para o projeto.

Na mesma entrevista anterior ao novo adiamento, Reis mencionou um prazo estimado de 36 meses para a conclusão das obras, ou seja, a previsão seria para março de 2028, representando um atraso significativo de 12 anos em relação ao cronograma original.