Resultado da Lotofácil 3330 de hoje, 26/02: confira os números sorteados

Na noite desta quarta-feira, 26 de outubro, ocorreu o sorteio do concurso 3330 da Lotofácil, que atraiu a atenção de apostadores de todo o Brasil com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. A expectativa era alta entre os participantes, que sonhavam com a possibilidade de uma transformação significativa em suas vidas financeiras.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. A Caixa Econômica Federal deverá anunciar em breve se houve ganhadores para este prêmio milionário.

Para participar da Lotofácil, os apostadores devem selecionar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são concedidos aos jogadores que acertarem de 11 a 15 números. A aposta mínima, que corresponde a 15 números, tem o custo de R$ 3,00.

Os apostadores também têm a opção de utilizar a Teimosinha, que permite que a mesma aposta concorra em até cinco sorteios consecutivos. Os sorteios da Lotofácil ocorrem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20h.

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Entretanto, se o valor do prêmio exceder o limite permitido para saque nas lotéricas, o pagamento será efetuado exclusivamente nas agências bancárias.

É importante lembrar que os ganhadores têm um prazo de até 90 dias após a data do sorteio para reivindicar seus prêmios. Caso contrário, o montante será destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).