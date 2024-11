Resistência antimicrobiana: um inimigo invisível que pode matar 39 milhões até 2050

A resistência antimicrobiana (RAM) é uma crise silenciosa e crescente na saúde pública global. Este fenômeno ocorre quando microrganismos, como bactérias e vírus, tornam-se resistentes aos tratamentos que antes eram eficazes. A rápida evolução dos mecanismos de resistência, superando o desenvolvimento de novos antibióticos, coloca a RAM como um dos maiores desafios do século. Durante o II Encontro de Resistência Antimicrobiana bioMérieux, especialistas destacaram a necessidade de incorporar tecnologias de diagnóstico avançado e melhorar o uso de dados em microbiologia para combater essa ameaça.

As projeções são alarmantes: sem intervenções eficazes, as infecções resistentes poderão causar mais de 39 milhões de mortes até 2050, segundo o Projeto Global de Pesquisa sobre Resistência Antimicrobiana (GRAM). No Brasil, o uso indiscriminado de antibióticos agrava a situação. Gonzalo Vecina, especialista em saúde pública, alerta para o uso inadequado destes medicamentos e a importância de seguir protocolos rigorosos.

A conscientização pública é crucial. Ana Paula Cury enfatiza que a sociedade deve adotar práticas seguras, como o descarte adequado de medicamentos. Além disso, Ana Cristina Gales ressalta que testes diagnósticos rápidos são fundamentais para a eficácia clínica e econômica no tratamento de infecções.

Fernando Oliveira, da bioMérieux Brasil, propõe uma abordagem colaborativa entre indústrias, academia e governo para frear o avanço da RAM. A inovação tecnológica em diagnóstico poderá transformar a prática médica, permitindo análises preditivas e maior eficiência.

A campanha “Não tome de forma errada”, promovida pelo Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS), busca educar a população sobre o uso responsável de antibióticos. Este esforço visa garantir que ações individuais possam contribuir para um futuro mais saudável e seguro. Para mais informações, visite os sites oficiais das iniciativas envolvidas.