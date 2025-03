Requalificação viária no Centro de Santo André entra em nova fase de obras

A Prefeitura de Santo André realizará a partir da próxima segunda-feira (17) novas interdições na Rua General Glicério, para continuidade das obras de requalificação viária da região central da cidade. Moradores, comerciantes, motoristas e pedestres receberão panfletos informando sobre as obras, e faixas foram instaladas nos arredores para que as pessoas saibam dos procedimentos e, se necessário, busquem alternativas para efetuar desvios.

A ideia da requalificação, além de trazer maior eficiência para o transporte coletivo, é proporcionar novos padrões de qualidade de calçada, acessibilidade e paisagismo à região central andreense, incluindo plantio de árvores e implantação de novos mobiliários.

Na sequência do cronograma da obra, a requalificação avançará para a Rua Luís Pinto Fláquer (mais conhecida como ‘a rua em que sobem os ônibus’). Posteriormente, também serão beneficiadas a Rua Itambé, a Avenida Queirós dos Santos e outras que ficam próximas.

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que integra pacote de intervenções com investimento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Munícipes podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]. Há ainda um grupo de WhatsApp no qual são enviadas informações e novidades sobre a obra, como próximas etapas, no endereço (o link leva diretamente ao grupo).



Crédito:Alex Cavanha/PSA

