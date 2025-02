República Tcheca registra crescimento no turismo latino-americano

A República Tcheca registrou um crescimento notável nas chegadas de turistas latino-americanos durante 2024, consolidando sua posição como um destino cada vez mais atraente para os viajantes da região. De acordo com as estatísticas mais recentes, o número de visitantes da América Latina aumentou 16,3% em relação a 2023, com o Brasil e o México liderando o crescimento.

O Brasil registrou um aumento de 17,6% nas chegadas em comparação com o ano anterior, atingindo um total de 56.172 visitantes. O México, por sua vez, também apresentou uma tendência positiva com um aumento de 16,5%, ultrapassando 53.900 turistas no país.

Impacto no Setor Hoteleiro e de Serviços

Os pernoites também refletiram essa tendência de alta, com um aumento de 18,7% na região da América Latina, com o Brasil e o México novamente se destacando com um crescimento de mais de 19%. Esse aumento indica não apenas um maior fluxo de turistas, mas também uma estadia mais longa, o que beneficia o setor hoteleiro e de serviços na República Tcheca.

Divulgação

“Esses resultados reafirmam o crescente interesse dos viajantes latino-americanos na República Tcheca, impulsionado pela melhor conectividade com a Europa, pela riqueza cultural e pela diversidade de experiências que o país oferece”, disse Petr Lutter, diretor para a América Latina da CzechTourism.

Fatores que Impulsionam o Crescimento

O turismo da América Latina continua a crescer, com a República Tcheca se estabelecendo como um destino importante na Europa Central para os viajantes da região. Com eventos culturais, patrimônio histórico e gastronomia em expansão, o país espera continuar essa tendência positiva nos próximos anos.

A conectividade aérea tem sido um fator fundamental para esse crescimento, com novas rotas e opções de voos para a Europa, facilitando o acesso dos viajantes latino-americanos à República Tcheca. As companhias aéreas expandiram suas ofertas, permitindo maior flexibilidade para aqueles que desejam descobrir as maravilhas do país. Outro fator importante são os trens, que representam uma ótima alternativa devido à sua grande conectividade com os países vizinhos e à crescente demanda de viajantes que desejam visitar vários destinos durante sua estadia.

Além disso, a promoção ativa da República Tcheca nos mercados latino-americanos tem desempenhado um papel fundamental na atração de turistas. As campanhas com foco em experiências, arquitetura e ofertas gastronômicas geraram maior interesse e posicionaram a República Tcheca como um dos principais destinos da Europa.

Para mais informações, visite: visitczechia.com