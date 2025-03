Repatriação Humanizada: Governo Federal recebe Brasileiros dos EUA

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, implementou uma operação abrangente voltada para o acolhimento humanizado de 127 brasileiros que retornaram dos Estados Unidos, desembarcando neste sábado, 15 de março, em Fortaleza. 97 homens e 30 mulheres, incluindo nove crianças, um adolescente e um idoso, foram acolhidos.

Após a recepção na capital cearense, 76 repatriados seguiram em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para Belo Horizonte, onde encontraram uma estrutura similar àquela disponibilizada em Fortaleza. Os outros 51 repatriados permaneceram em Fortaleza; entre eles, 38 optaram por deixar o aeroporto por conta própria, enquanto os demais foram assistidos pela equipe federal. Dois indivíduos foram encaminhados à Justiça.

Depoimentos:

Viviane Freitas, residente em São Paulo e que foi detida ao cruzar a fronteira entre o México e o Arizona (EUA), expressou sua gratidão pelo acolhimento recebido: “O povo brasileiro é extremamente acolhedor. Isso era algo que comentávamos até mesmo no centro onde estávamos. Aqui, não foi diferente. Fomos recebidos de braços abertos e recebemos apoio total, sem discriminação de raça ou cor,” disse ela.

Outra repatriada, Christie Anne de Andrade, originária de Mato Grosso, também elogiou a recepção. “Eu não esperava uma recepção tão calorosa. Foi uma agradável surpresa encontrar banheiros, medicação disponível e alimentação. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras devido à situação atual, houve suporte para o retorno ao nosso estado. Achei tudo maravilhoso,” comentou Christie.

José Maria Costa, que desembarcou em Belo Horizonte após quatro meses nos Estados Unidos, compartilhou sua experiência: “Ao retornar ao Brasil, senti-me seguro novamente. Não recomendaria a ninguém passar pela humilhação que vivi nos Estados Unidos. O Brasil é um país rico e vale a pena permanecer aqui. O acolhimento foi excepcional e me permitiu compartilhar minha história e receber o tratamento adequado dos Direitos Humanos,” declarou.

Operação Brasileira

O secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, detalhou como a operação foi realizada em Fortaleza e Belo Horizonte: “Uma vez que os brasileiros estão em nosso território, as garantias dos direitos humanos e constitucionais devem ser respeitadas,” destacou ele.

A operação contou com a colaboração do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Polícia Federal e o apoio do Governo do Estado do Ceará. Teixeira ressaltou que a equipe estava preparada para realizar um acolhimento humanizado, identificando as principais necessidades dos repatriados durante esse processo de reintegração ao Brasil.

A articulação envolveu diversos ministérios do Governo Federal, incluindo Saúde (MS), Justiça e Segurança Pública (MJSP), Relações Exteriores (MRE) e Defesa (MD), além do suporte das concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport. O objetivo central foi assegurar uma recepção digna e respeitosa aos cidadãos brasileiros que retornavam ao país.

No Aeroporto Internacional de Fortaleza, o atendimento foi organizado em um Posto Avançado com infraestrutura adequada para receber os repatriados, oferecendo acesso a água, alimentação, pontos de energia elétrica e internet. Profissionais de assistência social e psicólogos estiveram presentes para garantir suporte adicional aos que necessitavam.

Em Belo Horizonte, os repatriados foram recebidos em uma sala reservada do Aeroporto Internacional da cidade, transformada em um Posto de Acolhimento temporário. Assim como em Fortaleza, a estrutura oferecia recursos essenciais e canais para facilitar contato com familiares e orientações sobre serviços públicos disponíveis.

Vale lembrar que essa ação faz parte de uma série de operações anteriores: no dia 21 de fevereiro, 94 brasileiros foram recebidos em Fortaleza antes de serem enviados para Belo Horizonte; já no dia 7 de fevereiro, 111 repatriados chegaram ao Brasil via Ceará. No mês anterior, outro voo com 88 brasileiros chegou ao Aeroporto Internacional de Confins em Minas Gerais sob supervisão das autoridades federais para garantir protocolos adequados de segurança durante todo o processo.