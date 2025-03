Renovação do Centro de Excelência de São Bernardo do Campo está encaminhada

Nesta quinta-feira (20), o presidente da Federação Paulista de Atletismo acompanhou a reunião que debateu a renovação do convênio do Centro de Excelência de São Bernardo do Campo. Joel Oliveira esteve junto ao secretário de esportes e lazer da cidade, Fran Silva, em encontro com a secretária de esporte do estado, Coronel Helena Reis, realizado na capital paulista.

O Centro de Excelência Esportiva é um complexo voltado para o alto rendimento de atletas das modalidades judô e atletismo. Atualmente, atende 140 atletas com faixa etária entre 14 e 21 anos: 70 de judô e 70 de atletismo. A administração do local é feita pela prefeitura do município, e podem participar do programa os atletas devidamente registrados em suas federações, com comprovadas participações em competições de nível nacional e internacional.

Os treinamentos e acompanhamentos de treinadores e demais profissionais contam com a supervisão da Federação Paulista de Atletismo e da Federação Paulista de Judô. O Centro de Excelência realiza peneiras para o recrutamento de novos atletas anualmente.

“A reunião com a prefeitura, o secretário de esporte de São Bernardo, e os representantes das federações de judô e atletismo foi para tratar das condições de renovação dessa parceria entre o governo do estado de São Paulo e a cidade de São Bernardo, garantindo a continuidade do trabalho dos centros de excelência. Recebemos dados sobre o alto rendimento, competições e resultados, e realmente o Centro de Excelência tem sido determinante tanto nacional quanto internacionalmente na formação dos atletas. A ideia do governo do estado de São Paulo é dar continuidade a esse trabalho”, disse a secretária Helena.

“Estivemos na Secretaria de Esportes do Governo do Estado com a secretária Coronel Helena e fomos muito bem recebidos. Foi um bate-papo muito agradável, e entre os participantes estavam Joel, do atletismo, e Henrique, do judô, que utilizam o convênio que temos com o Governo do Estado. A reunião foi ótima e proveitosa; fomos lá para renovar esse convênio e dar continuidade ao trabalho de excelência na nossa cidade”, afirmou Fran Silva.

“Tivemos excelentes resultados em 2024 e já iniciamos 2025 com ótimos feitos. A secretária comprometeu-se a renovar esse convênio, que é muito importante para São Bernardo e também para o Governo do Estado. Agora seguiremos com os trâmites internos para a renovação e burocracia desse convênio”, completou Fran Silva.