Centro de Excelência Esportiva, em São Bernardo do Campo, prepara novos talentos do judô e atletismo

Localizado em São Bernardo do Campo, o Centro de Excelência Esportiva é uma das reservas de talento do esporte brasileiro. É nas dependências do complexo que estão sendo forjados alguns dos futuros candidatos a medalhas olímpicas do judô e do atletismo.

Inaugurado em agosto de 2021, o Centro recebe investimento anual do Governo do Estado de São Paulo de R$ 4.859 milhões por ano (R$ 2.439.320,00 para a estrutura de judô e R$ 2.419.680,00 para a de atletismo) para manter a sua estrutura para o esporte de alto rendimento. Atualmente, 140 atletas com faixa etária entre 14 e 21 anos são atendidos – 70 de judô e 70 de atletismo -, que têm à disposição acomodações para se hospedarem no espaço. A administração do local fica à cargo da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Se o futuro promete, o presente já entrega. O Centro de Excelência tem apresentado resultados expressivos em competições nacionais e internacionais na base e no profissional. Dois bons exemplos são Némata Nikiema, atleta do salto em distância de Burkina Faso, que ganhou recentemente um torneio na Argentina, e Regiclécia Silva, do salto triplo, que aos 22 anos integra a seleção brasileira adulta de atletismo e tem no currículo um título brasileiro sub-23.

“A importância do Centro é na formação. Temos um exemplo recente de um bom fruto que é o [peso meio-pesado] Rafael Macedo, que esteve nos Jogos de Paris. Ele morou no complexo por dois anos e fez boa parte de sua formação lá. Acredito que no Centro ainda vão passar muitos futuros medalhistas mundiais e olimpícos”, explica o coordenador geral de judô do Centro, o ex-judoca e medalhista olímpico Henrique Guimarães, que acredita que a medalha de ouro de Beatriz Sousa na disputa dos pesados, nesta sexta-feira (2), pode refletir no interesse de mais mulheres pela modalidade. “O ouro da Bia representa empoderamento feminino, de mostrar que as mulheres podem conquistar o que quiser. Meu conselho é que todas as mães coloquem seus filhos no judô.”

O Centro de Excelência abre peneiras para o recrutamento de novos atletas anualmente. Para mais informações sobre os processos seletivos, entre em contato pelo email [email protected].