Renato Tommaso, baixista do Jota Quest, morre aos 54 anos

No último domingo, 29, o mundo da música brasileira recebeu a triste notícia do falecimento de Renato Tommaso, renomado baixista da banda Jota Quest. Com apenas 54 anos, Tommaso foi anunciado como falecido pelo vocalista do grupo, Rogério Flausino, através de suas redes sociais.

Legado musical

Integrante da banda há 18 anos, Renato Tommaso deixou um legado significativo dentro da cena musical nacional. A causa de sua morte ainda não foi revelada, deixando amigos e fãs em profunda consternação.

Homenagem de Flausino

Em uma homenagem tocante nas redes sociais, Rogério Flausino expressou sua dor pela perda de um grande amigo e colega. “Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, superprofissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você, meu amigo! Nossas sinceras condolências a Dani, a forte Renata e a todos os familiares e amigos. Vá em paz amigo!”, escreveu Flausino.

Perda para o Jota Quest

A partida de Renato Tommaso marca uma grande perda para a banda Jota Quest e para todos que admiravam seu trabalho e seu talento inigualável.