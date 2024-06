Jota Quest presenteia fãs com ação no metrô de São Paulo

No Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), Jota Quest pegou seus fãs de surpresa em uma ação no metrô de São Paulo, sendo essa uma prévia do show que a banda fará no sábado, dia 15, no Allianz Parque, da turnê JOTA25 Arenas.

A banda embarcou em um trem no Pátio Jabaquara do Metrô e seguiu até a estação Sé. Às 16h, surpreenderam os passageiros com um pocket show na plataforma da estação, apresentando cinco de suas músicas mais marcantes.

“Foi uma tarde muito especial pra gente. Foi emocionante ver a galera cantando com a gente, no meio da tarde, no metrô. Esperamos todo mundo agora no Allianz, sábado”, comemora Flausino.