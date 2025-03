Renata conquista liderança na 10ª Prova do Líder do BBB

Nesta quinta-feira, 20, Renata alcançou um marco significativo ao conquistar a liderança na 10ª Prova do Líder da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB). O evento foi estruturado em duas etapas distintas, exigindo tanto habilidade física quanto estratégia dos participantes.

A primeira fase da competição ocorreu durante a tarde e consistiu em um circuito que desafiou a agilidade dos competidores. Um grupo formado por Vitória Strada, Vilma, Eva, Renata, Maike e João Pedro se destacou e garantiu a vitória nessa etapa inicial.

Na fase final, que foi transmitida ao vivo, os participantes enfrentaram rodadas eliminatórias. Nesta dinâmica, os competidores precisaram se posicionar em totens identificados por letras e símbolos. A mecânica previa que aqueles que parassem em totens previamente designados fossem eliminados da disputa. O processo continuou até restar apenas um competidor, sendo Renata a última a permanecer no jogo.

Com sua vitória, Renata não apenas selecionará duas pessoas para integrar o VIP como também terá acesso ao Apê do Líder e ficará imune durante esta semana. Contudo, uma novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt: a penalidade chamada “Tá com Nada” terá efeito até o dia 22, impedindo que a nova Líder e seus escolhidos desfrutem das vantagens imediatamente.

Em suma, nesta sexta-feira, 21, Renata terá a tarefa de indicar seis pessoas para o “Na Mira do Líder”, movimentando ainda mais a dinâmica do jogo.