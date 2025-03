BBB: Renata recebe fofocas na Vitrine do Seu Fifi

Nesta quinta-feira, dia 13, a participante Renata se encontra em um novo desafio dentro do Big Brother Brasil 25. Ela já está confinada na Vitrine do Seu Fifi, uma inovadora instalação de vidro localizada em um shopping no Rio de Janeiro.

Durante esta dinâmica inédita, Renata terá a oportunidade de interagir com o público, que poderá visitá-la e fornecer informações atualizadas sobre os acontecimentos do jogo. O público presente no local trará fofocas e novidades diretamente relacionadas à participação dela no reality show.

Através das paredes de vidro, a bailarina poderá ler cartazes deixados pelos visitantes e participar de diálogos com eles. Recentemente, ela recebeu mensagens sobre sua aliança com os gêmeos João Gabriel e João Pedro. Questionando sobre sua confiança em relação aos irmãos, Renata se depara com diferentes opiniões do público.

Uma das mensagens alertou Renata para não se afastar dos “salva-vidas de rodeio”, mas também sugeriu que ela planeje melhor sua estratégia de votos, já que nem todos estão alinhados no jogo. Em contrapartida, um outro cartaz levantou uma preocupação: “João Gabriel insinuou que você é interesseira em uma conversa com Maike por conta de VIP. Fica de olho, larguem de grude com eles. Tá, fechou”, foi o que ela leu em voz alta.

A reação da sister foi imediata: “Gente, vocês têm que se decidir, ou eu solto a mão dos gêmeos ou eu fico com os gêmeos!”

Renata foi escolhida pelo público para participar desta experiência única e será a primeira a experimentar a Vitrine do Seu Fifi, que foi oficialmente inaugurada na manhã desta quinta-feira. Os fãs do programa fora do Rio também podem contribuir enviando suas fofocas através das redes sociais utilizando a hashtag #FIFIBBB25. Vale ressaltar que ao final dessa dinâmica, a bailarina retornará à casa com imunidade.