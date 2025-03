Decisão Polêmica de Maike no BBB 25: Vinícius Excluído da Festa do Líder

No Big Brother Brasil 25, a noite foi marcada por uma decisão polêmica do Líder Maike, que optou por excluir Vinícius de sua Festa do Líder. A escolha foi anunciada durante a transmissão ao vivo, quando Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, pediu que Maike revelasse seu veto.

Maike explicou sua decisão, relembrando um episódio recente onde Vinícius havia sido o responsável por um veto em uma prova crucial que resultou em sua ida ao Paredão. “Recebi na semana passada um veto da Prova do Líder, o Monstro, e acabei indo parar no Paredão. Já o indiquei anteriormente para o Paredão e agora estou devolvendo o Monstro para ele“, declarou Maike.

Na mesma dinâmica da festa, Vinícius terá um desafio a cumprir: transferir água de uma caixa d’água maior para cinco recipientes menores. O participante contará com um dosador como único recurso permitido para realizar a tarefa, tornando a atividade ainda mais desafiadora.

A interação entre os participantes e as estratégias adotadas têm gerado expectativas entre os espectadores, que acompanham de perto as reviravoltas do reality show. Com essa nova dinâmica, a tensão entre os competidores promete aumentar nas próximas horas.