Relembre os principais eventos políticos e sociais do Brasil em 2024

O ano de 2024 se destacou por uma série de eventos marcantes que moldaram o cenário político e social brasileiro, envolvendo debates cruciais sobre a tecnologia nas eleições, crises diplomáticas e mudanças significativas na legislação.

A atuação do Pará foi especialmente relevante, com a região sendo o centro de decisões políticas de grande impacto, além de eventos internacionais que chamaram a atenção mundial, especialmente à medida que o país se prepara para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), programada para ser realizada na Amazônia.

Um dos momentos emblemáticos ocorreu em Brasília, onde o ato intitulado ‘Democracia Inabalada‘ reuniu 12 governadores, incluindo Helder Barbalho, governador do Pará. O evento visou refletir sobre os ataques às instituições democráticas que ocorreram em 8 de janeiro, quando prédios públicos foram invadidos e depredados.

Paralelamente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início a discussões sobre as regras para as eleições municipais de 2024. A regulamentação do uso de Inteligência Artificial (IA) foi um dos pontos centrais dos debates, com foco na luta contra as fake news.

No campo da segurança pública e da justiça, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e ex-membros de seu governo na Operação Tempus Veritatis, investigando tentativas de golpe e ações que colocaram em risco o estado democrático de direito. Essa operação fez parte de um contexto mais amplo de investigações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro.

A diplomacia brasileira também enfrentou desafios significativos. O presidente Lula provocou polêmica ao comparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto, resultando em sua classificação como ‘persona non grata’ em Israel.

O TSE continuou seu trabalho ao aprovar resoluções que proíbem o uso de deepfakes nas campanhas eleitorais e exigem a identificação clara de conteúdos gerados por IA. Essas medidas visam garantir a integridade das eleições e proteger os eleitores contra desinformação.

No âmbito local, Igor Normando foi anunciado como candidato do MDB à Prefeitura de Belém, enquanto Helder Barbalho reafirmou seu compromisso com iniciativas sustentáveis durante visitas com líderes internacionais, incluindo uma parceria com o presidente francês Emmanuel Macron.

A legislação também passou por alterações significativas. O Senado aprovou propostas que restringem benefícios como a ‘saidinha‘ para presos e aprovaram uma PEC que endurece a política antidrogas no Brasil. Além disso, uma nova lei isenta do Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos.

As universidades federais e institutos também estiveram em destaque, com greves demandando melhores condições salariais. Por outro lado, a Universidade Federal do Pará (UFPA) fez história ao eleger seu primeiro reitor negro, Gilmar Pereira da Silva.

Em um marco significativo para as políticas ambientais, o Pará tornou-se o primeiro estado subnacional do mundo a receber financiamento da Coalizão LEAF para combate ao desmatamento, assegurando cerca de US$ 180 milhões em créditos de carbono.

Com relação à segurança alimentar e saúde pública, foram reveladas fraudes em licitações envolvendo recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto o governo federal anunciou um pacote recorde para o Plano Safra 2024/2025 no valor de R$ 400 bilhões.

Esses acontecimentos são apenas uma amostra do que 2024 trouxe ao Brasil no campo político e social. As repercussões desses eventos continuarão a influenciar o futuro do país e a formação das suas instituições democráticas.