Relembre cotados a melhor do mundo que faltaram à cerimônia

A ausência de Vinicius Junior na cerimônia de premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, repete a postura adotada ao longo da história por outros finalistas que também não ficaram com o troféu de melhor da temporada.

O português Cristiano Ronaldo, por exemplo, foi ausência recorrente na premiação da publicação francesa desde a edição de 2018. A última aparição do português na festa em Paris foi em 2017, quando venceu pela quinta e última vez.

Em 2018, quando o meia croata Luka Modric venceu o prêmio, Ronaldo, que meses antes havia trocado o Real Madrid pela Juventus, ficou em segundo e preferiu não participar do evento.

Lionel Messi, que já havia vencido cinco vezes até então –o argentino ganharia mais três vezes e é o maior vencedor do prêmio–, ficou em quinto e também não foi à edição daquele ano.

Já no prêmio de melhor do mundo da Fifa (Federação Internacional de Futebol) de 2023, nenhum dos três finalistas –Messi, Mbappé e Haaland– compareceu à premiação.

O norueguês Haaland era apontado como o favorito pela temporada goleadora e multicampeã pelo Manchester City, mas Messi acabou ganhando pela oitava vez, em uma decisão bastante contestada pela temporada sem grande brilho do argentino no Paris Saint-Germain e no Inter Miami.

Em 2022, o francês Karim Benzema, que ficou com a Bola de Ouro daquele ano, também não compareceu ao evento da entidade máxima do futebol, que foi vencido na ocasião por Messi.

A ausência do atacante francês também foi creditada na ocasião a uma determinação do Real Madrid, pelo fato de Vinicius Junior não estar entre os jogadores eleitos para a seleção da temporada.

Em 2019, Cristiano Ronaldo também não compareceu à premiação da Fifa. Na ocasião, Messi foi eleito o melhor do mundo pela sexta vez. O holandês Van Dijk ficou em segundo, e Ronaldo, em terceiro.

O português já havia se ausentado da cerimônia de premiação da Fifa em 2018, que teve como vencedor Modric. Ronaldo ficou em segundo na ocasião, e o egípcio Mohamed Salah, em terceiro.