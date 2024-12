Relatório alerta para falta de profissionais para os empregos verdes

Nos últimos anos, o conceito de profissões verdes, ou empregos voltados para a transformação ecológica, tem se tornado cada vez mais relevante à medida que a sociedade se torna mais consciente das questões ambientais. No cenário global, o Brasil destaca-se por ser responsável por 10% dos empregos verdes, ocupando a posição de segundo maior empregador no setor de biocombustíveis e nas energias solar, hidrelétrica e eólica.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), compilada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil está atrás apenas da China, que concentra 42% dos 12,7 milhões de postos de trabalho verdes em todo o mundo. A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a sustentabilidade torna os profissionais dessa área fundamentais para a construção de um futuro mais sustentável.

Em resposta a essa demanda, diversas empresas estão investindo na capacitação de seus colaboradores para que desenvolvam as chamadas habilidades verdes. A multinacional francesa Veolia, presente no Brasil há mais de três décadas, é um exemplo disso. A empresa implementa treinamentos para todos os seus funcionários sobre temas relacionados à transformação ecológica.

Caroline Bonato, Diretora de Recursos Humanos da Veolia no Brasil, afirma: “Essa valorização acontece em todos os níveis. Nossos funcionários que realizam a coleta de resíduos urbanos também recebem treinamentos. Eles são extremamente relevantes para a redução de impactos ambientais no Estado de Santa Catarina e para a transformação ecológica que almejamos.”

A diversidade de carreiras disponíveis nesse segmento evidencia que a sustentabilidade não é apenas uma responsabilidade social, mas também uma oportunidade significativa para o desenvolvimento econômico que considera as demandas ambientais. As competências verdes englobam conhecimentos e atitudes que incentivam práticas sustentáveis e uso eficiente dos recursos naturais.

Conforme apontado no Global Green Skills Report 2023 do LinkedIn Economic Graph, o aumento da transição ecológica abrange todos os setores da economia. Entre 2022 e 2023, houve um crescimento de 12,3% no número de trabalhadores com habilidades verdes e um aumento de 22,4% na demanda por essas competências, revelando uma lacuna significativa no mercado para profissionais qualificados.

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial classifica as competências verdes em quatro categorias principais: técnica, científica, gerencial e de monitoramento. A competência técnica refere-se ao design e construção de edificações sustentáveis; a científica envolve inovações em serviços existentes; a gerencial abrange a supervisão de atividades empresariais visando à sustentabilidade; e as competências de monitoramento são cruciais para garantir conformidade com normas ambientais.

Empregos Verdes

Dentre as profissões relacionadas à transformação ecológica, destaca-se o manejo florestal sustentável. Profissionais dessa área trabalham na gestão das florestas garantindo a biodiversidade e evitando práticas como o desmatamento ilegal. Utilizam tecnologias avançadas como drones para monitorar as florestas e colaboram com comunidades locais na conscientização sobre conservação ambiental.

No campo das energias renováveis, profissionais atuam na instalação e manutenção de sistemas sustentáveis como painéis solares e turbinas eólicas. A Veolia implementa um processo conhecido como blendagem para coprocessamento que utiliza resíduos não recicláveis como combustível derivado de resíduos (CDR) na indústria de cimento. Essa prática contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e diminui a dependência de combustíveis fósseis.

Os técnicos e engenheiros desse setor desempenham papel crucial na transição energética, realizando análises que viabilizam soluções renováveis. Além disso, são responsáveis por desenvolver estratégias que melhorem a eficiência energética em diversos tipos de edificações.

As profissões voltadas ao transporte sustentável também são vitais nesse contexto. Engenheiros e planejadores urbanos trabalham em projetos que visam reduzir as emissões de carbono através do desenvolvimento de ciclovias e sistemas públicos elétricos. Segundo o Global Green Skills Report 2023, houve um aumento significativo nas habilidades relacionadas à mobilidade elétrica nos últimos anos.

As profissões da transformação ecológica estão embasadas em conhecimentos científicos robustos. Profissionais em áreas como biologia ambiental e engenharia ambiental aplicam métodos científicos para desenvolver soluções inovadoras que minimizam os impactos negativos ao meio ambiente.