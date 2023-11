Reitores e ex-reitores de universidades federais festejam aprovação da PL 2699/11

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje (29) o Projeto de Lei 2699/11, que prevê o fim da lista tríplice para a nomeação de reitores nas universidades federais. O PL já havia sido aprovado, no mês passado, na Comissão de Educação e agora segue para o Senado.

A ex-reitora da Unifesp e Coordenadora do SoU_Ciência, Soraya Smaili, explicou que este assunto vem sendo tratado há muitos anos. “Precisamos consolidar esta questão e esperamos agora a aprovação de nossos senadores. A PL tem o apoio de reitores e ex-reitores, que apoiam a eleição direta para as reitorias de universidades. Não podemos continuar compactuando com nomeações de reitores, como aconteceu no governo Bolsonaro, quando 21 deles assumiram reitorias sem terem vencido os pleitos em suas instituições”, declarou.

Carta Aberta

Reitores e ex-reitores de universidades federais divulgaram uma carta aberta, no último dia 25 de novembro, em que defendem o fim da lista tríplice para a escolha dos dirigentes das instituições e a realização de eleições diretas para o cargo. Segundo eles, a lista tríplice, que é enviada ao presidente da República para a nomeação do reitor, é uma forma de intervenção política que fere a autonomia universitária e desrespeita a vontade da comunidade acadêmica.



Eles argumentam que as eleições diretas são mais democráticas, transparentes e participativas, e que garantem a legitimidade e a representatividade dos gestores. A carta foi assinada por 28 reitores e ex-reitores de 19 universidades, entre elas a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).