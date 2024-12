Reinaldo deixa o Grêmio e fecha com o Mirassol

O Mirassol está em vias de oficializar a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, um atleta que possui uma trajetória significativa em clubes como Grêmio e São Paulo. Com 35 anos, o defensor recentemente se despediu do Tricolor Gaúcho e sua apresentação no novo clube deverá ocorrer nos próximos dias.

A expectativa é que Reinaldo seja o terceiro reforço do Mirassol para a temporada 2025, ano em que o clube fará sua estreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, coincidentemente durante as comemorações de seu centenário. Além do lateral, o clube paulista também está próximo de anunciar a chegada do atacante Rafa Silva, que atualmente defende o Cruzeiro.

Reinaldo traz consigo uma rica experiência no futebol brasileiro. Ele conquistou o Campeonato Paulista pelo São Paulo e foi bicampeão gaúcho com o Grêmio. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens por clubes como Sport, Ponte Preta e Chapecoense. O defensor esteve vinculado ao Grêmio até o final deste ano, mas não teve seu contrato renovado. Durante suas duas temporadas no clube gaúcho, ele disputou 95 partidas e balançou as redes em nove oportunidades.

Além de Reinaldo, o Mirassol também deve contar com a adição de Rafa Silva, que aos 32 anos teve uma participação modesta no Cruzeiro em 2024, com 17 jogos e quatro gols marcados. No entanto, o atacante viu sua posição ameaçada após uma expulsão precoce em um jogo contra o Athletico-PR no Brasileirão.

Rafa Silva começou sua carreira nas categorias de base do Corinthians e possui experiência em equipes como Coritiba e clubes internacionais na Suíça, Japão e China.

O Mirassol será dirigido por Eduardo Barroca, que foi recentemente apresentado como novo técnico da equipe para a temporada 2025. O ex-volante Paulinho atuará como coordenador de futebol, contribuindo para a formação do elenco na busca por bons resultados.

A estreia do Mirassol no Campeonato Paulista está agendada para o dia 16 de janeiro às 21h30, quando enfrentará o Santos na Vila Belmiro.