Regulamentação das apostas online ganha urgência após investigação de influenciadores

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa como parte da operação “Integration”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas envolvendo jogos ilegais e casas de apostas, como a Esportes da Sorte, para a qual Deolane atuava como garota-propaganda. A investigação também levou à prisão de outras pessoas, incluindo a mãe da influenciadora, e à apreensão de bens de luxo. A operação, que envolveu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, reflete a crescente preocupação com fraudes no mercado de apostas esportivas no Brasil.

O mercado de apostas online no Brasil continua a crescer de forma expressiva. De acordo com dados do Itaú Unibanco, divulgados no relatório “Macro Visão” de agosto de 2024, o setor de apostas e jogos online movimentou cerca de R$68,2 bilhões nos 12 meses até junho de 2024, representando 0,64% do PIB nacional. Esse montante equivale a 3,97% do consumo das famílias brasileiras, demonstrando a importância desse mercado para a economia doméstica. Além disso, o gasto líquido com apostas — considerando taxas pagas e ganhos subtraídos — chegou a R$23,9 bilhões no mesmo período, reforçando a relevância de regulamentação robusta para o setor.

“As fraudes no mercado de apostas esportivas são uma ameaça constante. As empresas precisam se adequar às novas regulamentações para garantir a integridade de suas operações e proteger os consumidores”, afirma Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp. Ele enfatiza a importância de adotar medidas que permitam identificar conexões suspeitas entre apostadores e entidades esportivas, assegurando que as operações sejam conduzidas de maneira ética e dentro dos parâmetros legais exigidos pela nova legislação. Isso se torna essencial para que as empresas preservem sua reputação e operem de forma sustentável no longo prazo.

Nesse contexto, o Dataset de Exposição Esportiva, uma ferramenta desenvolvida pela empresa para monitorar e analisar o envolvimento de indivíduos com instituições esportivas, tem sido amplamente utilizado pelas empresas do setor. O dataset permite identificar possíveis irregularidades, como manipulação de resultados, e contribui para a conformidade com os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC), essenciais para o cumprimento das leis em vigor. O uso de dados estruturados facilita o controle das operações e ajuda a mitigar riscos operacionais que podem comprometer a integridade das apostas.

O avanço das regulamentações e o aumento das investigações de fraudes no setor de apostas esportivas indicam a necessidade de um controle mais rígido das operações. Empresas que se adequam rapidamente às exigências legais e adotam ferramentas de monitoramento eficazes têm melhores condições de proteger seus negócios contra atividades ilícitas. Dessa forma, além de preservar a confiança do consumidor, essas empresas garantem que suas operações sejam conduzidas de acordo com as normas vigentes, promovendo um ambiente de apostas mais seguro e transparente no Brasil.

“Com o crescimento do mercado, é crucial que as empresas adotem práticas de conformidade robustas e invistam em soluções que garantam a segurança das operações. Somente assim o setor de apostas poderá se desenvolver de forma saudável, promovendo confiança tanto para os apostadores quanto para o mercado como um todo”, conclui Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp.