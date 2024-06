Regiões sul e norte de SP contam com atendimento para emprego e empreendedorismo até o final de junho

Para os últimos 15 dias do mês de junho, os serviços de empregabilidade e empreendedorismo do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento prepararam uma programação para suas unidades móveis. Atendendo duas diferentes regiões da cidade, sul e norte, o Cate Móvel leva oportunidades a população, buscando ajudar quem busca emprego ou deseja gerar renda por meio de pequenos negócios

“Por meio do Cate Móvel, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho conecta vagas ideais com pessoas que buscam emprego. O objetivo é justamente atender os munícipes que não tem condições de se locomover até a região central e, dessa forma, dar uma chance dessas pessoas conquistarem uma vaga” declara a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Programação

De 17 a 19 de junho, a zona norte recebe as vans do Cate Móvel e os serviços da Ade Sampa no Instituto Aceda, na Av. Euclides da Cunha, 705 – Morada do Sol, das 09h às 15h. Em seguida, dos dias 24 a 26 de junho, as unidades móveis vão até a SASF Dom Mário, na Av. Direitos Humanos, 701 – Imirim. Por fim, ainda na zona norte, porém no Cedesp Elza Martins Rovai, o Cate presta seus últimos serviços de junho na região, das 09h às 15h.

Já na zona sul, os serviços do Cate e Ade Sampa iniciam suas atividades nos dias 17 e 18 de junho, no Núcleo de Proteção Jurídico Social e Psicológico. O roteiro será concluído no dia 28 de junho, na R. Ten. Godofredo Cerqueira Leite, 152. Em todas as datas, as atividades ocorrem das 09h às 15h.

Serviço

Zona Norte

Data: 17 a 19 de junho

Horário: 09h às 15h

Local: Instituto Aceda

Endereço: Av. Euclides da Cunha, 705 – Morada do Sol

Participantes: Cate e Ade Sampa

Data: 24 a 26 de junho

Horário: 09h às 15h

Local: SASF Dom Mário

Endereço: Av. Direitos Humanos, 701 – Imirim

Participantes: Cate e Ade Sampa

Data: 24 e 25 de junho

Horário: 09h às 15h

Local: Cedesp Elza Martins Rovai

Endereço: R. Larival Géa Sanches – Vila Vitório Mazzei

Participantes: Cate

Zona Sul

Data: 17 e 18 de junho

Horário: 09h às 15h

Local: Núcleo de Proteção Jurídico Social e Psicológico

Endereço: R. Landolfo de Andrade, 200 – Parque Maria Helena

Participantes: Cate

Data: 24 a 28 de junho

Horário: 09h às 15h

Local: Campo da Garoa

Endereço: R. Ten. Godofredo Cerqueira Leite, 152 – Conj. Hab. Mal. Mascarenhas de Morais

Participantes: Cate